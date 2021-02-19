YouListen 最強無廣告 YouTube App 神器，支援手機雙平台及背景播放！

哪裡有好用的無廣告 YouTube App 嗎？之前小編介紹過的 NewPipeSkyTube 評價都不錯，那麼今天再分享一個「YouListen」無廣告 YouTube App 神器給大家！YouListen App 不僅可觀賞無廣告 YouTube 影片，還支援 iOS / Android 手機雙平台、音樂背景播放、播放清單及定時關閉功能，介面簡單也好上手，不過 YouListen 未再 Google Play 上架，需到官網下載 APK 檔來安裝，就讓我們往下看如何操作吧！

YouListen 使用介紹

YouListen 最強無廣告 YouTube App 神器，支援手機雙平台及背景播放！

因 YouListen 可直接 App Store 直接取得，而 Android 的話還沒在 Google Play 上架，所以小編就用 Android 手機來做示範，首先進到 YouListen 官網後，點選「ANDROID」按鈕安裝 YouListen APK 檔案。

YouListen 最強無廣告 YouTube App 神器，支援手機雙平台及背景播放！

安裝完之後，你可直接在 YouListen App 首頁上方點選「Explore」，在 Explore 頁面中，App 會依你所在位置提供最新熱門影片包含音樂、新聞、電影以及遊戲等等，你也可以透過上方的搜尋欄來找尋你要看的影片或 MV。

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接著點開你要觀看的影片後，你可以點擊影片下方的「音符」按鈕，可直接切換成類似音樂 CD 模式。

YouListen 最強無廣告 YouTube App 神器，支援手機雙平台及背景播放！

而 YouListen App 也有支援 iOS / Android 手機背景播放功能，不過 iPhone 的話，當影片播完就會自行停止播放，無法自動切換到下一首，這讓小編覺得有點小可惜，不過 Android 的話就沒有這個問題。

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而在影片播放器螢幕中，右上方會有「播放速度」、「定時關閉」的按鈕，可讓你自行設定影片播放速度以及播放時間。

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若你想建立喜歡的歌曲或影片清單的話，直接點擊影片下方的「愛心」，接著點開旁邊的「播放清單」就可以看到你喜歡的歌曲或影片在裡頭了。另外，你也可以點擊影片列表中右手邊的「播放清單」圖示，將白框勾選，該部影片便會加入你的清單中了。

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而在 HOME 頁面中，可以看到你最近觀賞過的影片以及你個人的專屬播放清單，若你覺得的播放清單中有聽膩看膩的影片的話，可直接點選該影片，並按下「Select」便可輕鬆移除。

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最後告訴大家，使用 YouListen App 是完全免費免註冊的，不過只有在 iPhone 手機上會跳出要你登入的畫面，若你不想每次都看到登入畫面的話，看你是否要進行註冊或直接點擊左上角的「X」進入 App 都可以。這款 YouListen 無廣告 YouTube App，不僅可免費觀看電影及音樂 MV，還支援手機雙平台以及背景播放，有興趣的朋友趕緊安裝體驗看看吧！

YouListen 官網：https://youlisten.co/
YouListen：App Store
YouListen：Android APK

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