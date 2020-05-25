iPhone 聽音樂 App

手機聽歌要用哪一款 APP？今天要跟大家分享的是 TunePro Music，TunePro Music 支援大家最在意的背景播放，每個月都會更新 KKBOX 排行榜、Spotify 台灣等榜單，此外也會有許多曲風分類，最重要的是支援播放清單功能，在 4900 多個評分當中，獲得 4.6 分的高分，可見大家都相當喜歡這款聽音樂 App，想要免費聽音樂卻找不到適合的 App？趕快下載自己試試看吧。你也可以參考：DownTube 背景播放 YouTube 音樂，iPhone 免費聽音樂就是如此簡單

TunePro Music

進入 App Store 即可免費下載，載點幫大家準備好囉，到文章下方就可以點擊下載。下載後開啟就可以看到近期熱門的音樂。

iPhone 聽音樂 App

如果你跟我一樣常常不知道要聽什麼，只是想要有點背景音樂的話，下方的頁籤切換到「推薦」就可以看到排行榜、歌單榜，隨意點進去就可以播放音樂囉。從西洋到華語、國內到國外通通都有，音樂曲目超豐富。

iPhone背景播YouTube音樂

若你有喜歡聽的歌曲，點擊歌名旁邊的愛心，就可以將歌曲加到我的最愛，下次打開就可以馬上聽自己熟悉的音樂啦~

iphone 聽音樂 APP 推薦

TunePro Music 的播放介面，播放時不會像其它 App 一樣連影片一起播。晚上睡前音樂也可以設定定時開關，這樣就可以放心睡覺啦。

iphone免費音樂播放器

另外也可以觀看歌曲的評論，與其它網友交流歌曲想法 ~ 大家最重視的背景播放音樂功能 TunePro Music 也支援，不論是關閉螢幕還是滑其它 App，在切換時連一秒停頓都沒有，音樂會持續順暢的播放。

手機音樂電台iOS

最後很多人會建立歌單，來切換音樂情境，像是工作歌單、開車歌單、睡覺歌單等，TunePro Music 也支援，不過必須先登入才可以使用歌單的功能，可以用 FB、Google、手機快速登入。整體來說，我覺得 TunePro Music 是目前 iPhone 最好用的免費聽音樂 App，iPhone 使用者別猶豫了～趕快下載起來吧！

下載：
TunePro Music（Google Play 下載）
TunePro Music（App Store 下載）

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