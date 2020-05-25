手機聽歌要用哪一款 APP？今天要跟大家分享的是 TunePro Music，TunePro Music 支援大家最在意的背景播放，每個月都會更新 KKBOX 排行榜、Spotify 台灣等榜單，此外也會有許多曲風分類，最重要的是支援播放清單功能，在 4900 多個評分當中，獲得 4.6 分的高分，可見大家都相當喜歡這款聽音樂 App，想要免費聽音樂卻找不到適合的 App？趕快下載自己試試看吧。你也可以參考：DownTube 背景播放 YouTube 音樂，iPhone 免費聽音樂就是如此簡單

進入 App Store 即可免費下載，載點幫大家準備好囉，到文章下方就可以點擊下載。下載後開啟就可以看到近期熱門的音樂。

如果你跟我一樣常常不知道要聽什麼，只是想要有點背景音樂的話，下方的頁籤切換到「推薦」就可以看到排行榜、歌單榜，隨意點進去就可以播放音樂囉。從西洋到華語、國內到國外通通都有，音樂曲目超豐富。

若你有喜歡聽的歌曲，點擊歌名旁邊的愛心，就可以將歌曲加到我的最愛，下次打開就可以馬上聽自己熟悉的音樂啦~

TunePro Music 的播放介面，播放時不會像其它 App 一樣連影片一起播。晚上睡前音樂也可以設定定時開關，這樣就可以放心睡覺啦。

另外也可以觀看歌曲的評論，與其它網友交流歌曲想法 ~ 大家最重視的背景播放音樂功能 TunePro Music 也支援，不論是關閉螢幕還是滑其它 App，在切換時連一秒停頓都沒有，音樂會持續順暢的播放。

最後很多人會建立歌單，來切換音樂情境，像是工作歌單、開車歌單、睡覺歌單等，TunePro Music 也支援，不過必須先登入才可以使用歌單的功能，可以用 FB、Google、手機快速登入。整體來說，我覺得 TunePro Music 是目前 iPhone 最好用的免費聽音樂 App，iPhone 使用者別猶豫了～趕快下載起來吧！

下載：

TunePro Music（Google Play 下載）

TunePro Music（App Store 下載）