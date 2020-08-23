聽音樂、Podcast 你用哪一款 App？相信許多人都是使用 Spotify、KKBOX 等，不過今天小編要與大家分享最近發現一款聽音樂神器 Whim Music 背景音樂播放器，它擁有大家最需要的 YouTube 背景撥放音樂功能，甚至還可以同步 Google Drive、Dropbox 等雲端硬碟裡的音樂清單下載進行播放，最近串紅的 Podcast 也可以下載起來離線收聽，可惜的是目前這款 App 僅限 Android 手機下載，iOS 系統的朋友可以參考：DownTube 背景播放 YouTube 音樂，iPhone 免費聽音樂就是如此簡單

目前 Whim Music 背景音樂播放器可以在 Google Play 免費下載， 下載之後可以直接開啟使用，打開主畫面後可以看到熱門音樂清單，包含熱門排行榜、線上熱門搜尋、每日精選音樂播放清單等。

這款 App 能夠背景播放音樂，且可以下載 Podcast 離線收聽，此外能夠讀取 Google Drive、Microsoft OneDrive、Dropbox、Jamendo 等雲端硬碟上的音樂，不過大家可別誤會，所有可下載的音樂均由 Jamendo 根據 Creative Commons 許可下提供的，因此並不是所有音樂都能夠暴力下載。

允許在其他應用程式上繪製內容後，就可以開始背景播放音樂囉。

鎖定螢幕後，音樂會繼續保持播放，並不會被中斷。此外音樂搜尋來源為 YouTube，因此所有音樂基本上都可以找的到，大家可以將常聽的音樂加入播放清單中，就能夠輕鬆達到背景播放 YouTube 音樂的功能囉！

下載：

Whim Music 背景音樂播放器 ( Google Play 下載 )