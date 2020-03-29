iPhone 關螢幕聽 YouTube

iPhone 有推薦的離線聽 YouTube、背景播放 App 嗎？今天要跟大家分享的 YoungTunes 可以說是目前用 iPhone 免費聽音樂最好用的 App 前幾名喔！除了最基本的能夠背景播放音樂之外，最強大的是還能夠直接下載音樂離線收聽，此外也具備相當完整的中英文歌單、YouTube 歌詞、睡眠鬧鐘、電台等功能，只能說想在 iPhone 上聽 YouTube，這款不會比 Mixerbox 差喔。 Android 可以參考：YouTube Vanced 14.06.54 APK 下載，目前最強 YouTube 擋廣告背景聽音樂神器！

YoungTunes

目前這款 App 只在 App Store 有上架，在 1700 多個評分中，獲得 4.8 分超高評價，在音樂分類排行榜可是第四名！有多好用？數字會說話～看這些數字就知道有多厲害啦。

聽音樂APP推薦

下載及安裝完成後，直接開啟 App，主畫面已經有許多排行榜，跟我一樣不知道要播什麼的話，打開排行榜直接撥放就可以啦！進入分類後就可以看到該排行榜中所有的音樂曲目，曲目名稱後方有個下載按鍵，點擊之後音樂就可以離線收聽。

iPhone 背景播放 YouTube

格式除了 MP3 檔外，還支援 M4A、MP4 等格式，還能夠挑選音樂品質，挑選完畢後直接按下下載就好囉！

iPhone 背景播放 YouTube

大家最關心的背景音樂播放，經過測試後是正常沒有問題的。另外，除了單首下載之外， YoungTunes 也支援批次下載，直接將喜歡的音樂一次勾選，就能夠一次下載所有曲目。

iPhone 關螢幕聽 YouTube

在播放介面中，按下麥克風圖示後，YoungTunes 會自動從外部來源尋找歌詞，實測發現英文歌的成功率較高，中文歌的話就只有少數能夠成功顯示歌詞。YoungTunes 也支援播放清單功能，這也是大家聽歌時，利用不同的播放清單，能夠將不同的情境分類。

YoungTunes

設定頁面也有大自然的聲音，最重要的事，如果你睡覺有聽音樂的習慣，YoungTunes 也支援睡眠定時功能，這樣音樂就不會跟著你一覺到天亮啦~總之趕快把這款 App 下載起來聽音樂去吧！

下載：
YoungTunes ( App Store 下載 )

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