網路上有豐富的免費資源可以瀏覽、下載，想要下載影片、音樂時，每次都要找下載器很麻煩？最近小編發現一款幾乎萬用的影音下載器「貓抓 Cat Catch」，它是一款 Chrome 外掛，它會自動偵測目前網頁是否有可下載的影音，我們只需要一個按鍵，馬上就能下載到需要的影片或音樂，不論是 Facebook、IG、Bilibili、Twitch...通通都能下載，各位老司機們當然也可以用於發車網站，趕緊收下這款萬用下載神器吧！如果你需要下載 YouTube 影片或音樂，這 11 款影片下載器一次收下，下載影片絕對沒問題。

首先進入 Chrome 擴充元件商店，然後點擊加到 Chrome 將外掛加入瀏覽器中。

接著什麼都不必做，只要直接打開有影片的網頁 ( 小編以 FB 作為示範 )，點擊一下右上角的貓咪圖示，就可以看到目前下載的影音資源，如果資源過多，按下播放圖示則可以預覽播放。

IG 影片可以下載沒問題，貓抓 Cat Catch 因為要避免被 Chrome 下架，因此僅限制 YouTube 無法下載，因此基本上除了 YouTube 影片不能下載之外，其它的網站影片幾乎都是可以下載的，連結小編放在下方，趕快加入你的瀏覽器，未來要下載影片/音樂就很輕鬆啦。

下載：

貓抓 Cat Catch ( Chrome 下載 )

貓抓 Cat Catch ( Firefox 下載 )