Cat Catch

網路上有豐富的免費資源可以瀏覽、下載，想要下載影片、音樂時，每次都要找下載器很麻煩？最近小編發現一款幾乎萬用的影音下載器「貓抓 Cat Catch」，它是一款 Chrome 外掛，它會自動偵測目前網頁是否有可下載的影音，我們只需要一個按鍵，馬上就能下載到需要的影片或音樂，不論是 Facebook、IG、Bilibili、Twitch...通通都能下載，各位老司機們當然也可以用於發車網站，趕緊收下這款萬用下載神器吧！如果你需要下載 YouTube 影片或音樂，這 11 款影片下載器一次收下，下載影片絕對沒問題。

Cat Catch

首先進入 Chrome 擴充元件商店，然後點擊加到 Chrome 將外掛加入瀏覽器中。

Cat Catch

接著什麼都不必做，只要直接打開有影片的網頁 ( 小編以 FB 作為示範 )，點擊一下右上角的貓咪圖示，就可以看到目前下載的影音資源，如果資源過多，按下播放圖示則可以預覽播放。

Cat Catch

IG 影片可以下載沒問題，貓抓 Cat Catch 因為要避免被 Chrome 下架，因此僅限制 YouTube 無法下載，因此基本上除了 YouTube 影片不能下載之外，其它的網站影片幾乎都是可以下載的，連結小編放在下方，趕快加入你的瀏覽器，未來要下載影片/音樂就很輕鬆啦。

下載：
貓抓 Cat Catch ( Chrome 下載 )
貓抓 Cat Catch ( Firefox 下載 )

貓抓 Cat Catch 萬用影片下載器，FB / IG / B 站 / P站影片一鍵抓 相關文章

訪客留言

貓抓 Cat Catch 萬用影片下載器，FB / IG / B 站 / P站影片一鍵抓 參考資料

Chrome擴展推薦：貓抓嗅探神器，輕鬆下載媒體資源 - GetIt01
一般來說，這類嗅探工具支持下載的視頻文件都是未加密的。面對一些加密視頻時，都會有一定的失敗幾率。不過從市場反饋來看，貓抓能夠抓取許多其他擴展包括IDM嗅探不了的媒體資源。 這也是它在競爭激烈的擴展商店裡能擁有五萬多用戶的原因之一。
下載全網影片的終極方案 !!! | 輕鬆下載各影片 | 超神插件大更新
按兩下滑鼠就能下載影片的Chrome外掛：終極視頻下載器 - IT大叔
大叔在網路上找尋有沒有更簡單的影片下載方法，其中步驟最少的，就是Chrome外掛「終極視頻下載器」(Ultimate Video Downloader)。安裝終極視頻下載器之後，每次想下載影片的時候，按兩下滑鼠就行了。根據大叔的測試，只要不是版權保護或是分享平台禁止下載的影片，終極視頻下載器幾乎都能下載哦。
10大線上影片下載網站【線上Video下載方法推薦】
Catchvideo.net. Catchvideo.net 與 SaveFrom.net 很像，都有著簡單的工具列，好讓您把要下載的影片連結貼在裡面。. 按下「Catch！. 」按鈕後，就能將檔案儲存為 MP4、WebM 或 3GP 等格式。. Catchvideo.net 也有瀏覽器擴充版，以便您一面瀏覽網際網路一面下載。. Catchvideo.net 能 ...
小众软件- 貼文 - Facebook
猫抓Cat Catch – 抓取网页视频，M3U8 解析下载合并工具[Chrome/Firefox]. 猫抓Cat Catch 是一款网页资源嗅探扩展，能够帮助你筛选列出当前页面的资源。
M3U8解析合并下载- 猫抓(cat catch)文档 - GitBook
转换MP4格式 只支持TS格式到MP4，转码过程发现无法转码会自动采用二进制合并模式，请使用第三方软件转码。 合并下载格式转换可能会导致电脑内存不足，最后解析器页面 ...
Chrome擴展推薦:貓抓嗅探神器,輕鬆下載付費資源 - 人人焦點
2022年1月29日 — 一般來說，這類嗅探工具支持下載的短視頻文件都是未加密的。面對一些加密視頻時，都會有一定的失敗機率。 不過從市場反饋來看，貓抓能夠抓取許多其他擴展 ...
NeatDownloadManager Extension - Chrome 線上應用程式商店
Integrates Neat Download Manager Application with Chrome browser. Sends your Download links to Neat Download Manager and helps you Download Video/Audio from ...
那些有趣實用的Chrome 擴展神器系列（六） - 每日頭條
2021年9月19日 — 貓抓. 這是個音樂和視頻資源嗅探神器，不過被chrome下架了，只能在https://github.com/xifangczy/cat-catch下載手動安裝，播放視頻後點擊擴展就能下載 ...
貓爪版
8 天前 — 貓爪抓-一把抓-. 4 · リストに追加する · 維基物種: Ranunculus ternatus · 注意事項： LURVIG Scratching mat, natural - IKEA · Product details · 喵皇奴－ ...