最近 Instagram 推出自己的影音平台 IGTV 意圖與 Youtube 較勁，讓 IG 除了最原本的照片、影片、限時動態外，現在還有自己的影片平台，而有老司機就能上車，同樣的概念有影片就能下載，今天要來跟大家分享一個專門下載 IGTV 影片的線上服務「IGTV LOADER」，可以輕鬆一鍵收藏最新的 IGTV 影片，如果你下載影片量大，Android 也可以下載專用 App，達到真正一鍵下載，不需要再開起瀏覽器，就能快速收藏自己追蹤許久的影片啦！
△ 開啟 IGTV LOADER 網站，並把剛剛複製再剪貼簿的連結貼上，並點擊下載影片，下載速度經過測試蠻快的，但最主要還是依據影片的大小而定，IGTV 的影片大多數是直式的，下載下來後就可以直接觀看啦，若覺得螢幕太小，我覺得在電腦開啟 IGTV LOADER 下載會是不錯的解決方式！
△ IGTV LOADER 在 Google Play 商店裡也有專用的 App 可以下載，使用方式與網頁版的一模一樣，複製網址、貼上、下載，目前 iOS 還沒有開發 App，只能暫時開啟網頁版擋一擋啦！如果只是想要下載 IG 的貼文圖片、影片，可以看之前寫過的「Saveig 在線批次下載 Instagram 的圖片與影片，打包備份都很方便！」，不管是 IGTV 或是 IG，我覺得自從被臉書收購之後，整個都跑樣啦（超級商業化＋超煩的功能），還我乾淨的 IG 淨土啊～
IGTV LOADER：https://www.igtvloader.com/
IGTV 安卓 App 下載：IGTV Videos Downloader（Google Play下載）
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