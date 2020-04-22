線上影音越來越發達，免天都會接觸到各種不同的影音訊息，總是有朋友不斷地分享好玩有趣的影片，有些人會有收藏的習慣，那麼一定不能錯過VSO Downloader這套工具，因為他可以自動監控所有的影音串流，就算是免安裝版依然可以與瀏覽器有效的結合，我測試了IE、Firefox與Chrome都可以正常的運作，不管是影片、音樂都能正常地偵測下載。若是有線上聽音樂的習慣，也可以透過這個工具下載音樂，真的是一個很方便的選擇。

本軟體有繁體中文語系，我想對大家來說應該熟悉不少，第一次使用可以先開啟設定，設定下載資料夾，選取一個存放的目錄，因為當這軟體常駐的時候，不知不覺還下載了不少影音咧！而設定內也內建的廣告攔截器，避免下載了一些影音廣告之類的內容，算是非常貼心的功能。

偵測檔案行也可以自己做篩選，加入監控的範圍之內，基本的影音類型都支援，而目前支援的網站多達了283個，我想已經足夠大家的使用！
支援列表：http://www.vso-software.fr/products/downloader/streaming-sites-supported.php

http://www.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php

安裝版：
VSO Downloader 5.11.70.exe（VSO-SOFTWARE下載）
VSO Downloader 5.11.70.exe（GOOGLE下載）
VSO Downloader 5.11.70.exe（1DRV下載）
VSO Downloader 5.11.70.exe（MEDIAFIRE下載）
VSO Downloader 5.11.70.exe（RAPIDGATOR下載）
VSO Downloader 5.11.70.exe（MEGA下載）
檔案大小：27.43 MB

VSO Downloader 5.11.70 線上影音隨看隨下載，方便的影音下載工具！ 相關文章

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