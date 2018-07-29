【限時免費】AnyVid 6.3.1 線上影音下載工具，支援超過 1000 個影音網站

2018-07-29 02:56:36 哇哇
AnyVid 超過 1000 影音網站下載

影音下載工具千萬別錯過 AnyVid，這款網路影音下載工具限時免費，而且這款支援超過 1000 個影音網站，除了能下載 YouTube、Facebook 影片之外，台灣新聞網站 UDN、蘋果日報的影片也通通都下載，當然 YouTube 上的 4K 高畫質影音也沒有問題，此外還具備有影音轉檔的功能，真是一款不可多得的方便工具，雖然說介面是英文的，不過有看到的朋友記得要大家告訴大家收下喔！


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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ANYVID NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專用帳號密碼，每個人取得的會不同，請自己取的自己的，之後可以更改密碼。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙，之後再點選 Login now 登入。

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△ 將剛剛所取得的帳號密碼填入，點選 Login 就可以開始使用。

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△ 使用方式超級簡單，在 Search 部分貼入你要下載的影音網址，也可以用搜尋的，送出之後就會列出你要下載影片，之後點選 Download 稍微等一下，因為他要即時分析有那些影音格式與大小可以下載。

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△ 分析完成網址下載內容後，就會列出不同的影音格式與大小，點選自己想要的影片或是音樂，就會加入 Library 開始下載囉！！！

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△ Discover 這功能還頗不錯的，直接幫你列出了支援的網站，可以直接從裡面進入瀏覽，就像一個瀏覽器一樣，Adult 不知道為什麼還粗體顯示，裡面超級多 XX 資源。

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△ 瀏覽之後右下角會有一個大大的下載按鈕，若是喜愛的話可以直接點選下載按鈕。

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△ 之後就會跳出可以下載的格式等等，點選後就能開始下載囉！

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△ 影音轉檔從 Convert 進入，+Add Files 加入檔案之後，點選 Convert。

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△ 之後就能選擇要轉檔輸出成影像或是音樂，影音部分能自己選要輸出的影音格式，包含有 MP4、3GP、FLV、OGG、WEBM 與 MKV，此外能調整影片大小與開始結束時間，等於也具備有影音剪裁功能；音樂部分支援轉出成 MP3、M4A、FLAC、OGG、WAV 與 WEBM，品質從 64k 到 320k。

AnyVid 具備有線上影音下載功能，支援超過 1000 個影音網站，還兼具影音轉檔功能，有下載有賺到囉！

https://www.amoyshare.com/anyvid/
支援列表：https://www.amoyshare.com/sites/

32bit 安裝版：
AnyVid 6.3.1 32bit.exe（活動下載）
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AnyVid 6.3.1 32bit.exe（YunFile下載）
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32bit 免安裝版：
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（MediaFire下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（Rapidgator下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（ZippyShare下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（YunFile下載）
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檔案大小：26.65 MB

64bit 安裝版：
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（活動下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（MediaFire下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（Rapidgator下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（ZippyShare下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（YunFile下載）
檔案大小：32.24 MB

64bit 免安裝版：
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（MediaFire下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（Rapidgator下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（ZippyShare下載）
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AnyVid 6.3.1 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：31.51 MB

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