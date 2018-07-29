影音下載工具千萬別錯過 AnyVid，這款網路影音下載工具限時免費，而且這款支援超過 1000 個影音網站，除了能下載 YouTube、Facebook 影片之外，台灣新聞網站 UDN、蘋果日報的影片也通通都下載，當然 YouTube 上的 4K 高畫質影音也沒有問題，此外還具備有影音轉檔的功能，真是一款不可多得的方便工具，雖然說介面是英文的，不過有看到的朋友記得要大家告訴大家收下喔！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-anyvid-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專用帳號密碼，每個人取得的會不同，請自己取的自己的，之後可以更改密碼。安裝版與免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙，之後再點選 Login now 登入。
△ 將剛剛所取得的帳號密碼填入，點選 Login 就可以開始使用。
△ 使用方式超級簡單，在 Search 部分貼入你要下載的影音網址，也可以用搜尋的，送出之後就會列出你要下載影片，之後點選 Download 稍微等一下，因為他要即時分析有那些影音格式與大小可以下載。
△ 分析完成網址下載內容後，就會列出不同的影音格式與大小，點選自己想要的影片或是音樂，就會加入 Library 開始下載囉！！！
△ Discover 這功能還頗不錯的，直接幫你列出了支援的網站，可以直接從裡面進入瀏覽，就像一個瀏覽器一樣，Adult 不知道為什麼還粗體顯示，裡面超級多 XX 資源。
△ 瀏覽之後右下角會有一個大大的下載按鈕，若是喜愛的話可以直接點選下載按鈕。
△ 之後就會跳出可以下載的格式等等，點選後就能開始下載囉！
△ 影音轉檔從 Convert 進入，+Add Files 加入檔案之後，點選 Convert。
△ 之後就能選擇要轉檔輸出成影像或是音樂，影音部分能自己選要輸出的影音格式，包含有 MP4、3GP、FLV、OGG、WEBM 與 MKV，此外能調整影片大小與開始結束時間，等於也具備有影音剪裁功能；音樂部分支援轉出成 MP3、M4A、FLAC、OGG、WAV 與 WEBM，品質從 64k 到 320k。
AnyVid 具備有線上影音下載功能，支援超過 1000 個影音網站，還兼具影音轉檔功能，有下載有賺到囉！
https://www.amoyshare.com/anyvid/
支援列表：https://www.amoyshare.com/sites/
32bit 安裝版：
AnyVid 6.3.1 32bit.exe（活動下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.exe（MediaFire下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.exe（Rapidgator下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.exe（ZippyShare下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.exe（YunFile下載）
檔案大小：27.39 MB
32bit 免安裝版：
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（MediaFire下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（Rapidgator下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（ZippyShare下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（YunFile下載）
AnyVid 6.3.1 32bit.7z（本站下載）
檔案大小：26.65 MB
64bit 安裝版：
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（活動下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（MediaFire下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（Rapidgator下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（ZippyShare下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.exe（YunFile下載）
檔案大小：32.24 MB
64bit 免安裝版：
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（MediaFire下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（Rapidgator下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（ZippyShare下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（YunFile下載）
AnyVid 6.3.1 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：31.51 MB
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