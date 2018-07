影音下載工具千萬別錯過 AnyVid ,這款網路影音下載工具限時免費,而且這款支援超過 1000 個影音網站,除了能下載 YouTube、Facebook 影片之外,台灣新聞網站 UDN、蘋果日報的影片也通通都下載,當然 YouTube 上的 4K 高畫質影音也沒有問題,此外還具備有影音轉檔的功能,真是一款不可多得的方便工具,雖然說介面是英文的,不過有看到的朋友記得要大家告訴大家收下喔!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ANYVID NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專用帳號密碼,每個人取得的會不同,請自己取的自己的,之後可以更改密碼。安裝版與免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙,之後再點選 Login now 登入。△ 將剛剛所取得的帳號密碼填入,點選 Login 就可以開始使用。△ 使用方式超級簡單,在 Search 部分貼入你要下載的影音網址,也可以用搜尋的,送出之後就會列出你要下載影片,之後點選 Download 稍微等一下,因為他要即時分析有那些影音格式與大小可以下載。△ 分析完成網址下載內容後,就會列出不同的影音格式與大小,點選自己想要的影片或是音樂,就會加入 Library 開始下載囉!!!△ Discover 這功能還頗不錯的,直接幫你列出了支援的網站,可以直接從裡面進入瀏覽,就像一個瀏覽器一樣,Adult 不知道為什麼還粗體顯示,裡面超級多 XX 資源。△ 瀏覽之後右下角會有一個大大的下載按鈕,若是喜愛的話可以直接點選下載按鈕。△ 之後就會跳出可以下載的格式等等,點選後就能開始下載囉!△ 影音轉檔從 Convert 進入,+Add Files 加入檔案之後,點選 Convert。△ 之後就能選擇要轉檔輸出成影像或是音樂,影音部分能自己選要輸出的影音格式,包含有 MP4、3GP、FLV、OGG、WEBM 與 MKV,此外能調整影片大小與開始結束時間,等於也具備有影音剪裁功能;音樂部分支援轉出成 MP3、M4A、FLAC、OGG、WAV 與 WEBM,品質從 64k 到 320k。AnyVid 具備有線上影音下載功能,支援超過 1000 個影音網站,還兼具影音轉檔功能,有下載有賺到囉!支援列表: https://www.amoyshare.com/sites/ 32bit 安裝版:檔案大小:27.39 MB32bit 免安裝版:檔案大小:26.65 MB64bit 安裝版:檔案大小:32.24 MB64bit 免安裝版:檔案大小:31.51 MB