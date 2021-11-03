當你在下載 YouTube 音樂或影片時，哪一款工具比較方便呢？不妨試試這款 AllTube Download 線上 YouTube 影音下載工具吧！AllTube Download 是一個免費 YouTube 影音下載工具，只要將 YouTube 影片連結貼到網站中，按下 Download 按鈕就會跳到影片下載畫面，點選滑鼠右鍵即可儲存，另外網站還能讓你選擇 144p 至 1080p 影片畫質，以及 m4a、webm 音訊檔案喔！更多好用的 YouTube 影音下載工具，可參考這篇：輸入 321 下載 YouTube 影片！

AllTube Download 使用介紹

當我們進到 AllTube Download 網站後，變可直接貼上 YouTube 影片網址並點擊「Download」按鈕讓網站讀取。

讀取完畢後就會出現影片，點擊下方的「Best」可讓你選擇 MP4、WEBM 格式與多種影片畫質，以及上方的音訊 WEBM 及 M4A 檔案，選好後就可點選「Download」按鈕。

接著網站會依照你選的檔案，顯示該影片預覽下載影片，直接在影片上點擊滑鼠右鍵，選擇「另存影片」就能將影片儲存到電腦中囉！對於平常喜歡收藏 YouTube 影片的朋友，趕緊點擊下方連結前往使用吧！

AllTube Download：https://alltubedownload.net/