Bilibili 影片下載

要下載 YouTube 影片資源多多，喜歡的影音大家都會想要下載收藏，不過若是在其它網站上面看到影片，要如何方便的下載收藏呢？今天要跟大家分享這款 Chrome 擴充程式「終極視頻下載器」，新增到瀏覽器後，擴充程式就會自動偵測瀏覽器頁面中的內容，若有影片就可以直接下載，像是 Facebook 影片、Bilibili 影片等通通可以下載 ~

Bilibili 影片下載

點擊文章末連結，進入 Chrome 擴充程式商店後，就可以將終極視頻下載器新增到 Chrome 中，記得點連結的時候用 Chrome 開啟嘿。

B站影片下載

接著就可以打開有影片的頁面實測一下囉，這裡小編用 B 站來測試一下，看到影片後點擊右上方「終極視頻下載器」的圖示，就可以看到它自動偵測到的影片來源囉，若不確定哪個影片視你想下載的，可以按一下標題旁的另開新視窗圖示。

終極視頻下載器

這時候就能夠看到影片預覽播放視窗，確定沒問題後，按下右下方的 ... 就可以將影片下載到電腦中囉。

FB影片下載

Facebook 上的影片精實測後也可以被這款擴充程式偵測到，這邊只有一個來源，直接點擊下載即可。不過由於 Chrome 擴充程式商店規範的關係，不支援 YouTube 影片下載，不過也無所謂，因為支援 YouTube 影片下載的服務太多了，大家可以往上滑看第一段推薦的 YouTube 影片下載工具。YouTube 以外的影片，可以試試用這款終極視頻下載器來下載喔。

傳送門：終極視頻下載器

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