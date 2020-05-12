手機如何進行錄音？今天要跟大家分享這款 Cube ACR 手機錄音 App，除了基本的電話錄音外，也支援 LINE、Skype、FB、WhatsApp 等 App 的通話錄音，實際使用上不知道哪一通電話要錄音的話，還支援快捷鍵功能一鍵能夠錄音，目前只有 Android 系統支援，有需要的朋友趕快收下啦！

進入 Google Play 就可下載，這邊就不多說啦，點文章最後方的連結下載起來就對啦。

由於 Cube ACR 的功能，會直接建立快捷鍵在通話畫面上，且能夠通用許多第三方 App，會需要允許相關權限，大家記得先到設定開啟權限才能夠完整體驗到 Cube ACR 帶來的方便喔。

實際上要如何進行錄音呢？Cube ACR 預設不會每通電話都進行錄音 (也可以設定自動錄音)，因此你可以看到通話畫面中，會多出一個灰色按鈕，按下麥克風圖示之後，就會立即進行錄音。正在錄音時，圖示會變為彩色的讓使用者知道錄音已經開始。

除了手機通話之外，Cube ACR 還支援以下第三方 App 的錄音：



手機通話

Skype 7, Skype Lite

Viber

WhatsApp

Hangouts

Facebook

WeChat

IMO

KAKAO

LINE

Slack

Telegram

不過小編手邊用的是 HUAWEI P30 Pro，實測發現無法針對第三方 App 進行錄音，大家可以實際下載下來試試看，自己的手機能否成功進行 LINE 等第三方 App 進行錄音。

通話完畢後，開啟 Cube ACR 就可以看到錄音檔已經儲存下來囉。錄音檔可以透過 Email 分享 .amr 的音訊檔案。若你需要更進階的功能，也可以付費解鎖，不過我個人認為若不是經常要進行錄音的話，免費版功能已經相當夠用囉。若你最近有錄音的需求，先點擊下面載點下載起來，以備不時之需。

高級版有哪些功能？



雲端備份

Pin 鎖

更多音頻格式 (MP4)

保存至 SD 卡

搖晃標記

智能存儲管理

通話後操作



下載：

通話錄音 Cube ACR （Google Play 下載）