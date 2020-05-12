手機如何進行錄音？今天要跟大家分享這款 Cube ACR 手機錄音 App，除了基本的電話錄音外，也支援 LINE、Skype、FB、WhatsApp 等 App 的通話錄音，實際使用上不知道哪一通電話要錄音的話，還支援快捷鍵功能一鍵能夠錄音，目前只有 Android 系統支援，有需要的朋友趕快收下啦！
進入 Google Play 就可下載，這邊就不多說啦，點文章最後方的連結下載起來就對啦。
由於 Cube ACR 的功能，會直接建立快捷鍵在通話畫面上，且能夠通用許多第三方 App，會需要允許相關權限，大家記得先到設定開啟權限才能夠完整體驗到 Cube ACR 帶來的方便喔。
實際上要如何進行錄音呢？Cube ACR 預設不會每通電話都進行錄音 (也可以設定自動錄音)，因此你可以看到通話畫面中，會多出一個灰色按鈕，按下麥克風圖示之後，就會立即進行錄音。正在錄音時，圖示會變為彩色的讓使用者知道錄音已經開始。
除了手機通話之外，Cube ACR 還支援以下第三方 App 的錄音：
- 手機通話
- Skype 7, Skype Lite
- Viber
- Hangouts
- IMO
- KAKAO
- LINE
- Slack
- Telegram
不過小編手邊用的是 HUAWEI P30 Pro，實測發現無法針對第三方 App 進行錄音，大家可以實際下載下來試試看，自己的手機能否成功進行 LINE 等第三方 App 進行錄音。
通話完畢後，開啟 Cube ACR 就可以看到錄音檔已經儲存下來囉。錄音檔可以透過 Email 分享 .amr 的音訊檔案。若你需要更進階的功能，也可以付費解鎖，不過我個人認為若不是經常要進行錄音的話，免費版功能已經相當夠用囉。若你最近有錄音的需求，先點擊下面載點下載起來，以備不時之需。
高級版有哪些功能？
- 雲端備份
- Pin 鎖
- 更多音頻格式 (MP4)
- 保存至 SD 卡
- 搖晃標記
- 智能存儲管理
- 通話後操作