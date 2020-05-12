Cube ACR

手機如何進行錄音？今天要跟大家分享這款 Cube ACR 手機錄音 App，除了基本的電話錄音外，也支援 LINE、Skype、FB、WhatsApp 等 App 的通話錄音，實際使用上不知道哪一通電話要錄音的話，還支援快捷鍵功能一鍵能夠錄音，目前只有 Android 系統支援，有需要的朋友趕快收下啦！

Cube ACR

進入 Google Play 就可下載，這邊就不多說啦，點文章最後方的連結下載起來就對啦。

由於 Cube ACR 的功能，會直接建立快捷鍵在通話畫面上，且能夠通用許多第三方 App，會需要允許相關權限，大家記得先到設定開啟權限才能夠完整體驗到 Cube ACR 帶來的方便喔。

秘密錄音App

實際上要如何進行錄音呢？Cube ACR 預設不會每通電話都進行錄音 (也可以設定自動錄音)，因此你可以看到通話畫面中，會多出一個灰色按鈕，按下麥克風圖示之後，就會立即進行錄音。正在錄音時，圖示會變為彩色的讓使用者知道錄音已經開始。

除了手機通話之外，Cube ACR 還支援以下第三方 App 的錄音：

  • 手機通話
  • Skype 7, Skype Lite
  • Viber
  • WhatsApp
  • Hangouts
  • Facebook
  • WeChat
  • IMO
  • KAKAO
  • LINE
  • Slack
  • Telegram

不過小編手邊用的是 HUAWEI P30 Pro，實測發現無法針對第三方 App 進行錄音，大家可以實際下載下來試試看，自己的手機能否成功進行 LINE 等第三方 App 進行錄音。

手機內部錄音

通話完畢後，開啟 Cube ACR 就可以看到錄音檔已經儲存下來囉。錄音檔可以透過 Email 分享 .amr 的音訊檔案。若你需要更進階的功能，也可以付費解鎖，不過我個人認為若不是經常要進行錄音的話，免費版功能已經相當夠用囉。若你最近有錄音的需求，先點擊下面載點下載起來，以備不時之需。

高級版有哪些功能？

  • 雲端備份
  • Pin 鎖
  • 更多音頻格式 (MP4)
  • 保存至 SD 卡
  • 搖晃標記
  • 智能存儲管理
  • 通話後操作


下載：
通話錄音 Cube ACR （Google Play 下載）

Cube ACR 通話錄音 App，支援 LINE FB Skype WhatsApp 第三方 App 相關文章

訪客留言

Cube ACR 通話錄音 App，支援 LINE FB Skype WhatsApp 第三方 App 參考資料

Cube通話錄音機App，錄下自己和對方的說話聲，還能錄LINE ...
高音質的免費通話錄音App－Cube Call Recorder ACR立方體通話錄音機(Android)，除了能自動錄下一般撥打的語音電話之外，更厲害的是不需要外接任何設備，&nbsp;...
通話錄音Call Recorder (Cube ACR) Premium v2.3.169 繁體 ...
【語言】 繁體中文【軟體名稱】 通話錄音Call Recorder (Cube ACR) Premium【版本資訊】 2.3.169 (Premium)【軟體大小】 8.8 MB【更新日期】 2019&nbsp;...
Best Call Recorder App for Android | Cube Call Recorder ACR
Cube ACR app is a smart call recorder for Android. Capture phone calls, record WhatsApp calls, use a Viber call recorder, or apply for Telegram, Skype, Line, WeChat, other VoIP
Cube ACR 免費通話錄音App ，語音通話、 LINE 、 FB ...
相信各位在講電話時，難免也有些場合有將雙方通話內容錄音下來的需求，今天就來分享一款Android 用戶專屬的Cube ACR 免費通話錄音App ，它不僅可讓用戶將&nbsp;...
安卓通話錄音Cube Call Recorder v2.3.147 付費專業版-愛綠軟
Cube ACR 有一個內建的檔案瀏覽器，可管理您的錄音，播放這些錄音，快速移除，或將其匯出至其他服務或裝置； – 手動記錄在童話期間點擊錄製按鈕，可設定所錄製&nbsp;...
通話錄音- Cube ACR - Google Play 應用程式
呼叫記錄器-Cube ACR可讓您輕鬆記錄來電和去電以及VoIP對話。
通話錄音- Google Play 應用程式
跟Google Drive™及Dropbox的整合允許你將通話儲存到Cloud並且進行同步。 ... 我們建議閣下先試用免費版本，才決定是否購買付費版本。 如果你遇到任何錄音問題，嘗試使用不同的聲音來源錄音，或使用自動喇叭模式。 ... 可以告訴我嗎？ K S ... 本來是很不錯的App, 但Samsung Note 9 更新系統之後完全無法錄到聲音，請求儘快&nbsp;...
連 Line 通話也能錄！Call Recorder 幫你完整記錄通話內容｜數位時代
生活中許多通話內容需要留存證據嗎？下載額外的app雖然可以解決，但網路通話卻不一定適用，這款由台灣團隊開發的產品可以解決這個惱人問題。 許多人可能因為工作的關係，需要將手機通話內容錄下，就iPhone來說並沒有內建這項功能，必須額外下載app才能補足，而且如 ...
怎樣錄製Line通話語音視訊聊天 - ShowMore
安卓手機Line通話錄音–Cube ACR 這個是一個非常好用的免費通話錄音App，透過設定可以自動錄製一般的通話，還支援Line，Facebook，Skype，WhatsApp等社交軟體的語音通話，把雙方的談話內容都完美錄製下來，有些安卓系統不允許錄製內建聲音，在使用 ...
有什麼APP來自動通話錄音？這4款最佳免費手機通話錄音APP ...
從4款App中最好的App開始：ACR: Android Call Recorder的縮寫，這款電話錄音app，在Google Play Store有著1000萬的下載次數，是4款App中的&nbsp;...