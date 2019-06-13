LINE 學姊貼圖限時下載，加入台北捷運生活讚！

2019-06-13 07:41:56 9M87

LINE 學姊貼圖

最近你有在 LINE 上看到朋友傳的學姊（黃瀞瑩）貼圖嗎？神秘的是這個學姊貼圖在 LINE 的貼圖小舖中是搜尋不到的，這是台北捷運為了推廣自家官方 LINE@ 帳號「台北捷運生活讚」，所推出的活動，旅客可以透過這個 LINE@ 帳號得到相關資訊，現在將台北捷運生活讚加入 LINE 好友，就可以下載限時的學姊與阿魯 LINE 貼圖，為了學姐我可以多加幾個官方帳號，鄉親們快上阿～

台北捷運生活讚

△ 加入台北捷運生活讚 LINE 好友，就可以獲得學姊貼圖啦，如果你懶的輸入，文章最後面也幫大家準備好神祕傳送門啦，只要用手機點開，看到上面的畫面，點擊「查看詳細內容」，然後按下「一鍵加入 下載貼圖」，就可以秒速加入 LINE 好友囉。

學姊與阿魯貼圖

△ 看到上面的畫面，點擊「加入」，接這會看到一個許可頁面，代表你的個人檔案：姓名、個人圖片和狀態，以及用戶識別資訊對方都有權限查看，如果沒有許可就無法加好友啦，按下許可完成新增好友的動作。

LINE 學姊貼圖下載

△ 最後一步點擊「下載」就可以啦！這可是限時的下載喔，下載期限至 2019 / 8 / 31，加入好友後最好是馬上下載起來，避免忘記，使用期限為 180 天，也就是半年，但是話說回來，學姊貼圖只有 8 張，下次如果多一點我會更甘願喔～

LINE 學姊貼圖我來了～https://line.me/S/sticker/14461

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