Keep 筆記

LINE 於 7/8 推出了一個官於 Keep 的更新功能，如果你對於 Keep 不是很熟悉，這邊快速複習一下，它是一個 LINE 提供的免費雲端空間，容量有 1GB，聊天過程中若有重要圖片、影片、文字，可以透過 Keep 更方便的儲存，而昨天 LINE 推出的更新名為「Keep 筆記」，我自己稱它為通往 Keep 的任意門，以聊天室的形式存在，工作上、生活中臨時需要記錄的話，開啟這個名為 Keep 筆記的 LINE 聊天室，輸入訊息、傳送圖片、影片後，這些資料就會被記錄在 Keep 中。

手機便利貼

目前在 iOS、Android、電腦版中都可以使用這個全新功能，大家記得先將 LINE 更新到最新版本才可以使用此功能喔。

Keep 筆記

更新之後根據官方說法，打開聊天室就可以看到 Keep 筆記。

Keep 筆記

如果你跟小編一樣，更新後沒看到聊天室有任何變化，可以到 LINE 主頁面中點擊 Keep，然後按下右上方的「開啟 Keep 筆記」。

LINE Keep 容量

開啟之後 Keep 筆記就會在聊天室中出現啦，若你有什麼臨時需要記錄的事項、圖片、筆記等，就可以開啟 Keep 筆記傳送出去，傳送後的資訊會被「暫時」儲存在 Keep 中，如果你需要長期儲存的話，可以打開 Keep，選擇「儲存至 Keep」即可。

「Keep筆記」是方便的傳送門，幫您「快速暫存」內容到Keep中，但透過「Keep筆記」傳送到Keep的內容，要去Keep中再次儲存，才不會過期喔！

Keep 的儲存期限與容量

Keep所提供的儲存空間為 1GB，未設有儲存期限，但若單筆檔案大小超過 50MB，則該筆檔案的儲存時間將限制為 30 天。將圖片、影片或檔案傳送至 Keep 筆記的聊天室超過一段時間後，該資料將無法儲存至 Keep 內。

⋅ 可儲存的圖片／檔案：無限制
⋅ 可儲存的影片：最長 5 分鐘
⋅ 可儲存的文字內容：最多 10,000 字

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