Wise 系列軟體之中,首推應該是 Wise Care 365 ,不過我有時候清理還是會分別使用 Wise Disk Cleaner Wise Registry Cleaner ,總覺得專用軟體會不會比較厲害一點?這次 Wise Registry Cleaner Pro 提供了限時免費,專業版能決定哪個使用者才能使用,其他功能似乎與免費版類似,總之我其實頗推薦這款軟體的系統優化功能,有優化電腦速度有差唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WISE REGISTRY CLEANER PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,安裝後就是專業版。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體就可以看到已經是專業版囉!詳細使用介紹可以參考: Wise Registry Cleaner 電腦登錄檔清潔工 免安裝版:檔案大小:2.06 MB安裝版:檔案大小:2.70 MB