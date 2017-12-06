驅動程式為系統運作所不能少的，不過你是否從未更新過驅動程式呢？我想許多人只要電腦能用就好，從未關心過驅動程式的版本問題，新版的驅動程式能夠修改既有的 Bug，讓你的硬體能夠運作得更加穩定，因此建議大家偶爾還是可以更新驅動程式。不過更新驅動很麻煩，因為不是每個人都會找去動程式下載，這問題 Driver Booster 可以輕鬆的幫你解決，而且可以隨著開機啟動，調整自動檢測的頻率，從此搞定驅動程式的問題。
若是新版驅動程式反而造成系統怪怪的，內建也提供了還原點，發生問題時也能夠快速地還原！
升級專業版有什麼好處呢？升級專業版可以提升三倍的下載速度，更有官方的協助與支援。
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