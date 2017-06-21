IOTransfer 是一款 iOS 檔案傳輸管理工具，不知道大家是使用哪款工具來管理 iPhone、iPad 上的檔案呢？相信不少人是用 iTunes，不過我個人就是能不開就不開的那種，因為我覺得 iTunes 不好用啊！IOTransfer 說穿了我覺得沒有 iTools 那麼好用，但是基本檔案管理也算是很方便，而且仔細看看就知道這也是 IOBit 這家公司的軟體，有人愛有人不愛，總之這是一款付費工具，限時免費有需要的人就下載來用看看囉！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-iotransfer-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後從左下角點選 Enter Code 來輸入序號。
△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。
△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！
△ IOTransfer 坦白說特別之處好像也不多，但是 iOS 管理工具好像就是如此，就比看看誰的介面看起來比較順眼囉！只是現在 IOTransfer 應該還算是比較陽春的階段，像是基本的空間容量顯示都沒有，未來還是有許多成長的空間。
△ 具備有同步到 iTunes 的功能，若是沒有開啟 iTunes 的話也能同步。
△ 檔案部分能夠直接同步到電腦上，可以自選定資料夾，備份檔案時也會方便許多唷！
http://www.iotransfer.net/
免安裝版：
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檔案大小：20.94 MB
安裝版：
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檔案大小：22.02 MB
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