IOTransfer 是一款 iOS 檔案傳輸管理工具,不知道大家是使用哪款工具來管理 iPhone、iPad 上的檔案呢?相信不少人是用 iTunes,不過我個人就是能不開就不開的那種,因為我覺得 iTunes 不好用啊!IOTransfer 說穿了我覺得沒有 iTools 那麼好用,但是基本檔案管理也算是很方便,而且仔細看看就知道這也是 IOBit 這家公司的軟體,有人愛有人不愛,總之這是一款付費工具,限時免費有需要的人就下載來用看看囉!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IOTRANSFER NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後從左下角點選 Enter Code 來輸入序號。△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!△ IOTransfer 坦白說特別之處好像也不多,但是 iOS 管理工具好像就是如此,就比看看誰的介面看起來比較順眼囉!只是現在 IOTransfer 應該還算是比較陽春的階段,像是基本的空間容量顯示都沒有,未來還是有許多成長的空間。△ 具備有同步到 iTunes 的功能,若是沒有開啟 iTunes 的話也能同步。△ 檔案部分能夠直接同步到電腦上,可以自選定資料夾,備份檔案時也會方便許多唷!免安裝版:檔案大小:20.94 MB安裝版:檔案大小:22.02 MB