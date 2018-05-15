iTunes 出錯！iMyFone TunesFix 專用錯誤修正、徹底移除與清理工具

2018-05-15 12:15:49 哇哇
iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

只要有用 iPhone、iPad 的朋友，電腦裡面不能缺少的工具就是 iTunes，雖然說更推薦其他第三方工具，不過也是得建立在已經安裝 iTunes 的基礎上，坦白說我真的很少開啟 iTunes，不過這次還真的遇到麻煩了，iPhone 與電腦連線之後卻無法偵測，到底是哪裡出問題了？這時候該如何處理呢？這次要與大家介紹 iMyFone TunesFix 這款工具，iTunes 專用的錯誤修正、徹底移除與備份清理，若你的 iTunes 出了問題，那就服了這帖藥吧！


iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具
主要的功能有快速清理、深層清理、完整移除、修復 iTunes 連線問題、修復 iTunes 安裝升級問題、修復備份還原錯誤與修復其他 iTunes 問題。

快速清理與深層清理

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

先來試試看快速清理功能！其實常常使用 iTunes 就會有許多備份檔案，這些備份檔案也常常會把硬碟塞爆、佔據很多空間，而舊有的備份檔案也不會自動清除，然後莫名就佔據了超級多空間！

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

我平常其實不太使用 iTunes，除非真的要換手機的時候才會備分，快速清理馬上列出了我之前的備份檔案，此外還可以清理的有 iTunes 當中的媒體檔案、軟體升級檔案等等。

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

快速清理若嫌不夠猛的話，可以試試看深層清理，除了可以清理 iTunes 的備份檔案之外，還可以清理其他第三方工具的軟體的備份檔案。

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

深層掃描的結果非常有感，透過第三方工具的備份檔案通通都被掃出來了，一次幫我掃出了 132GB 的備份檔案，連我都不知道藏在哪裡的備份，到底在哪裡啊？

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

開始清理～

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

感謝這工具幫我清理舊有的備份檔案，電腦突然多了好多空間，這個讚！

完整移除 iTunes

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

大多軟體都具備有解安裝功能，不過通常移除功能都無法很徹底，會留下許多軟體垃圾，這就是為什麼我都堅持用比較猛的軟體移除工具，就是不希望在電腦中殘留有太多垃圾，iMyFone TunesFix 也具備有徹底移除 iTunes 的功能，除了軟體移除之外，可以清理 iTunes 媒體檔案、備份、升級檔案與垃圾檔案等等。

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

當 iTunes 出現問題的時候，基本的軟體移除再安裝可能無法修復錯誤的問題，因為真正存在的問題可能沒有被清理掉，這時候就會推薦使用徹底移除的功能。

iTunes 各種錯誤問題修正

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

軟體主頁下方的四項功能，看起來是針對不同的問題做修正，實際上的步驟是類似的，就是徹底移除 iTunes 後重新幫你安裝，透過這樣的方式來達到修復的效果。依照我自己的經驗來看，其實 iTunes 出錯的機會不高（也有可能是我用太少），若自己真的無法解決時，或許還是透過軟體來修復才有效！

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

修復功能比較費時，因為會有軟體移除、軟體下載與安裝，因此要保持網路的連線，才能確保這功能是可以正常運作的。常見的錯誤有 iTunes 發生未知錯誤 0xE8000084、Error 2、Error 126、Error 1305、Error 56

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

經過 iTunes 的深層移除與重新安裝過後，大概可以確保 iTunes 的正常運作，若你的電腦 iTunes 還是無法正常運作的話，或許不是 iTunes 的問題，可以使用其他第三方工具交叉測試看看。

免費版本與註冊版本比較

iMyFone TunesFix iTunes 修復錯誤與清理工具

最後來比較免費版本與註冊版本功能差異，免費版本基本上只有清理 iPhone 備份檔案功能，註冊版本才具備有媒體檔案移除、軟體升級檔案移除、軟體垃圾清理的功能，此外徹底移除與 iTunes 修復功能也是註冊版本才可以使用，以上軟體介紹提供給大家囉！本站好友福利，購買時請使用優惠券代碼「732-VMX-8XV」，就可以取得六折的產品優惠唷！

https://www.imyfone.com/repair-itunes/

檔案下載：
iMyFone TunesFix 2.0.1.1.7z（MediaFire下載）
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檔案大小：20.73 MB

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