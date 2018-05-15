只要有用 iPhone、iPad 的朋友，電腦裡面不能缺少的工具就是 iTunes，雖然說更推薦其他第三方工具，不過也是得建立在已經安裝 iTunes 的基礎上，坦白說我真的很少開啟 iTunes，不過這次還真的遇到麻煩了，iPhone 與電腦連線之後卻無法偵測，到底是哪裡出問題了？這時候該如何處理呢？這次要與大家介紹 iMyFone TunesFix 這款工具，iTunes 專用的錯誤修正、徹底移除與備份清理，若你的 iTunes 出了問題，那就服了這帖藥吧！
快速清理與深層清理
先來試試看快速清理功能！其實常常使用 iTunes 就會有許多備份檔案，這些備份檔案也常常會把硬碟塞爆、佔據很多空間，而舊有的備份檔案也不會自動清除，然後莫名就佔據了超級多空間！
我平常其實不太使用 iTunes，除非真的要換手機的時候才會備分，快速清理馬上列出了我之前的備份檔案，此外還可以清理的有 iTunes 當中的媒體檔案、軟體升級檔案等等。
快速清理若嫌不夠猛的話，可以試試看深層清理，除了可以清理 iTunes 的備份檔案之外，還可以清理其他第三方工具的軟體的備份檔案。
深層掃描的結果非常有感，透過第三方工具的備份檔案通通都被掃出來了，一次幫我掃出了 132GB 的備份檔案，連我都不知道藏在哪裡的備份，到底在哪裡啊？
開始清理～
感謝這工具幫我清理舊有的備份檔案，電腦突然多了好多空間，這個讚！
完整移除 iTunes
大多軟體都具備有解安裝功能，不過通常移除功能都無法很徹底，會留下許多軟體垃圾，這就是為什麼我都堅持用比較猛的軟體移除工具，就是不希望在電腦中殘留有太多垃圾，iMyFone TunesFix 也具備有徹底移除 iTunes 的功能，除了軟體移除之外，可以清理 iTunes 媒體檔案、備份、升級檔案與垃圾檔案等等。
當 iTunes 出現問題的時候，基本的軟體移除再安裝可能無法修復錯誤的問題，因為真正存在的問題可能沒有被清理掉，這時候就會推薦使用徹底移除的功能。
iTunes 各種錯誤問題修正
軟體主頁下方的四項功能，看起來是針對不同的問題做修正，實際上的步驟是類似的，就是徹底移除 iTunes 後重新幫你安裝，透過這樣的方式來達到修復的效果。依照我自己的經驗來看，其實 iTunes 出錯的機會不高（也有可能是我用太少），若自己真的無法解決時，或許還是透過軟體來修復才有效！
修復功能比較費時，因為會有軟體移除、軟體下載與安裝，因此要保持網路的連線，才能確保這功能是可以正常運作的。常見的錯誤有 iTunes 發生未知錯誤 0xE8000084、Error 2、Error 126、Error 1305、Error 56
經過 iTunes 的深層移除與重新安裝過後，大概可以確保 iTunes 的正常運作，若你的電腦 iTunes 還是無法正常運作的話，或許不是 iTunes 的問題，可以使用其他第三方工具交叉測試看看。
免費版本與註冊版本比較
最後來比較免費版本與註冊版本功能差異，免費版本基本上只有清理 iPhone 備份檔案功能，註冊版本才具備有媒體檔案移除、軟體升級檔案移除、軟體垃圾清理的功能，此外徹底移除與 iTunes 修復功能也是註冊版本才可以使用，以上軟體介紹提供給大家囉！本站好友福利，購買時請使用優惠券代碼「732-VMX-8XV」，就可以取得六折的產品優惠唷！
https://www.imyfone.com/repair-itunes/
檔案下載：
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iMyFone TunesFix 2.0.1.1.7z（本站下載）
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