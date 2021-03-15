iPhone 與 Windows 互傳照片

iPhone 傳原始畫質照片、影片等任何檔案到 Windows 你都怎麼傳呢？用 iTunes 同步？還是接傳輸線用其它軟體呢？最近小編發現目前最方便的無線傳輸方式，透過 Wi-Fi 就能夠讓 iPhone 與 Windows 互傳檔案，而且不須要安裝任何 App 就能夠完成，透過 iOS 13 以上支援的「伺服器訊息區塊（SMB）」，透過此傳輸協定就能夠輕鬆實現用 iPhone 與 Windows 電腦無線傳輸原始畫質媒體、文件等檔案，若你的手機與電腦組合是這兩種的話，趕快跟著小編設定起來，初次設定完成以後，就能夠一勞永逸。


iPhone 與 Windows 互傳照片

首先在你的 Windows 電腦中新增一個資料夾，路徑、名稱皆無限制，自己找的到就可以囉，小編這篇就在圖片資料夾中，新增一個叫做 iPhone Finder 的資料夾。

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選擇新增的資料夾後，在頂部的「共用」選項裡面，選擇「特定人員」。

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接著在下拉選單裡面，選擇「Everyone」並按下新增。

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將預設的權限層級從「讀取」改為「讀取/寫入」，這樣 iPhone 不僅可以讀取，也能分享檔案到電腦中的資料夾。

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最後按下完成就可以囉。

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用 iPhone 連線之前，請先確認自己的是否知道自己的電腦 IP，如果知道請跳過此步驟，若不知道請點擊你的電腦網路，按下「內容」。

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然後找到你的 IPv4 位置並記下來。

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再來就可以拿出 iPhone 準備連線囉，開啟「檔案」，點擊右上角選單，按下「連接伺服器」。

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輸入剛剛的電腦 IP，按下連線，連接身份選擇「訪客」就可以啦。

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如果你出現上方「...無效的使用者名稱或密碼」，請見下圖解法。

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打開電腦控制台 > 網路和網際網路 > 網路和共用中心 > 進階共用設定，將「以密碼保護的共用」中的選項關閉並儲存變更就可以囉！

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最後就可以在 iPhone 上面看到剛剛在 Windows 電腦上建立的資料夾啦，打開你的相簿選取要分享的照片，點擊分享按鈕，分享至「檔案」並找到此資料夾就可以上傳囉！

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上傳完成後打開電腦的資料夾檢查一下，就能夠看到 iPhone 分享的檔案啦，這個資料夾是雙向的，所以在 Windows 拖入文件，也可以在 iPhone 中看到唷。這個方法相當方便，完全不須要安裝任何 App，唯一的限制就是電腦與 iPhone 要在同一個 Wi-Fi 下，學起來了嗎？跟著小編設定一次，之後不用重新設定也能輕鬆傳檔案啦。

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