Math Homework Generator 小朋友數學作業生成器！基本加減乘除直接練到會！

如何讓孩子快速學會基本加四則運算？就讓這款「Math Homework Generator」小朋友數學作業生成器幫你搞定！「Math Homework Generator」是個能讓能孩子練習基本加減乘除的網站，對於數字不熟悉的孩子，網站也有圖形的題目可練習，且網站中的題目都可列印下來製成作業本，做多可列印到 15 頁，並付贈題目答案表，使用上完全免費且無須註冊，有需要的父母趕緊收下吧！有讓孩童練習國字筆畫、筆順的工具嗎？可參考這篇：「淡墨水字帖」 免費筆順練習生字本下載

Math Homework Generator 使用介紹

Math Homework Generator 小朋友數學作業生成器！基本加減乘除直接練到會！

進到「Math Homework Generator」網站後，直接點選「Start Now」按鈕。

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接著你會看到 4 個加、減、乘、除選項，你可以針對孩子比較弱的部分來做選擇。

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例如在加法頁面中，你可以看到有一般數字題目與圖形題目 2 種，只要點選藍色標題便可進到題目生成頁面。

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進到題目生成頁面後，會讓你先選擇你要列印的張數，最多可列印到 15 張，並且還會附贈答案表，選好後便可點擊下方的「Preview Worksheets」進入題目預覽畫面。

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確定題目都正常後，便可點擊右上角的「Print」列印按鈕做列印。

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在列印頁面中，我們可點開右手邊的「目的地」，選擇你要列印的機台，若家裡沒有影印機的，可選擇「另存為 PDF」再按下「儲存」，便可到 7-11 或影印店列印出來囉！若你家的孩子對於基本加減乘除運算不是很熟練的話，不妨到這個網站，將題目列印下來讓孩子進行練習吧！

Math Homework Generator：https://lewdev.github.io/apps/hw-gen/?set=addition

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