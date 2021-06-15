你家的孩子數學老是學不好嗎？那麼趕緊透過「子由數學小學堂」提升孩子的數學能力吧！「子由數學小學堂」是個依據國小數學課程綱要所設計的數學學習網站，主要特色是可免費讓孩子在線上練習題目，或把所需要的數學練習卷直接列印下來，且網站可以選擇題目難易度、數學教材（康軒、南一、翰林）、年級與學習單元，好讓學生透過網站培養對數學的熱情，以及提高學習數學的成效喔！如何讓孩子快速學會基本四則運算？可參考這篇：小朋友數學作業生成器！

子由數學小學堂使用介紹

當我們進到「子由數學小學堂」網站後，便可以看到手頁上的 11 個數學題目主題，小編就拿「快速出題」主題來做示範。

進到「快速出題」頁面後，可以讓你選擇適合你家孩子的教材版本、年級、難度以及學習單元。

選好之後，便可點選單元上方的「紙本出題」或「線上練習」。

首先先來介紹「線上練習」的部分，在線上練習的界面中充滿了童話氣息，孩子對一看就會對數學感興趣，等孩子想出答案時，便可點擊下方的作答按紐，等全部題型都答完後，便可點選左上角的「送出答案」。

接著網站就會列出孩子的答對與答錯題數。

另外「紙本出題」的部分，家長若是怕小朋友使用電腦太久對視力不好的話，網站是可以讓家長列印出紙本練習卷進行練習，而最後一頁會有答案可以看，對於想幫助孩子數學能力提高或對數學產生興趣的家長或老師們，趕緊到「子由數學小學堂」網站，一同與孩子學習吧！

子由數學小學堂：http://www.emath.math.ncu.edu.tw/e_school/