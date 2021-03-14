「ほらぱれっと」日本可愛 PNG 插圖素材庫！100% 免費並可商用！

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ほらぱれっと 網站介紹

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進到 ほらぱれっと 網站後，我們可以在左側或是下方看到 超過 50 多種的圖片主題分類，若看不懂日文的朋友，可以建議使用 Google 網頁翻譯功能，讓自己更方便瞭解網頁內容！

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接著我們可以點開自己喜歡的插圖主題，像小編喜歡食物，當我們點開食物主題後，便可看到各種與主題相關的可愛插圖。

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接著選擇你喜歡的插圖後，點選下方的「高畫質の確認」按鈕。

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接著就會跑出此插圖所有高畫質原圖，我們直接點選下方有小臉的茶几，就會切換到只顯示此茶几的原圖頁面。

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接著我們直接在圖上點擊滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」便可將圖片存到電腦中囉！喜歡日本可愛風格 PNG 素材的朋友，趕緊將「ほらぱれっと」網站收藏起來吧！

ほらぱれっと：http://illust-hp.com/

以下是小編覺得不錯的五個插圖在這邊分享給大家做參考：

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△ 可愛雞年糕插圖：http://illust-hp.com/niwatori/

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△ 手寫樣式箭頭插圖：http://illust-hp.com/yajibo/

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△ 櫻花相框插圖：http://illust-hp.com/sakurafilm/

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△ 天空背景差圖：http://illust-hp.com/nyuudougumo/

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△ 閃亮活潑放射背景差圖：http://illust-hp.com/housya/

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