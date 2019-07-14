免費圖庫就那幾個，還是找不到符合需求的圖片嗎？今天又來跟大家分享一個全新免費圖庫「Jeshoots」，Jeshoots 裡面的照片由 Jan Vasek 原創，全部都可以免費下載使用，與一般的圖庫網站不同，Jeshoots 的照片更具原創性、降低跟別人撞圖的機會，而且照片是 100％ 免費的，並保證沒有第三方可以擁有版權許可，可提供給大家商業使用、個人使用，如果你想要找一些原創性高的照片，或許可以將 Jeshoots 圖庫存到書籤中！更多圖庫你可以參考：BOSSFIGHT 高解析圖片免費圖庫，個人或商業用途皆可免費下載

△ 跟一般圖庫一樣，進入網頁之後可以看到大大的搜尋欄位，直接輸入關鍵字就能搜尋啦！

△ 再往下滑一點，可以看到分類，當我以為只有 12 種分類的時候，沒想到點開下方的更多分類，全部分類竟多達 42 種！可以說是相當豐富，據官網表示光 2018 年一整年全站的下載數量就達 250 萬次！

△ 點進分類之後，就可以看開始找符合需求的照片啦！照片縮圖下方都會有簡單的敘述，有助於你搜尋圖片時，找到對的圖片啦，雖然都是英文，但是也不是很難的單字，還可以接受ＸＤ

△ 找到圖片之後，點擊進去，按下右邊綠色的 Download Photo 就可以直接下載囉～免登入、免註冊，不囉唆直接下載超方便。

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