「無料写真素材」日本免費圖片素材，煙火、海底生物、鳥類、魚類、昆蟲等照片全都免費下載使用！

2017-06-23 22:57:54 艾倫
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無料寫真素材庫提供很多可免費下載的特殊照片，像是煙花、海底生物、鳥類、魚類、昆蟲、雞、鯉魚、北極熊、高樓風景等圖片在這裡都可以找到，雖然站內沒有著名這些照片的攝影師是哪位，但艾倫觀賞站內的照片從另一個角度來說，覺得這是某位攝影師紀錄自己生活的一種呈現方式，很特別的連海底生物都有，站上所有照片都無版權可免費下載使用，需要這些特殊圖片的朋友可以來這裡逛逛看唷！

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▽ 無料寫真素材網站首頁很貼心的製作了一些主題包，有楓葉主題、櫻花主題、海底生物、煙火主題、祭祀寫真素材、動物寫真素材...等。
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▽ 首頁特別規劃的主題外，也可從上方的分類列表尋找不同的免費寫真圖片。

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▽ 從每個分類進入後就能看到張圖片的標題和照片解析度，艾倫注意到這一兩年該網站都沒有特別更新圖片，但還是想和大家分享的原因是因為站上大多的照片都很特殊，和其他線上免費的圖片庫內容不太一樣。圖片下載的方式很簡單進入選擇的照片後會顯示原始的圖片尺寸直接另存到電腦中就可以了。

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▽ 艾倫從 freephoto.bizutart 站上挑了幾張圖片和大家分享一下。

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