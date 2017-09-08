使用 SVG 向量格式可有效解決 icon 圖片模糊的問題，推薦 Feather 線上免費下載 SVG 向量圖示，網站上有八大項分類共有 229 款 SVG 向量圖示，每個圖示設計都是由簡單線條構成，走簡約設計風格，可單獨下載使用，也可以一次性打包下載。
Feather SVG向量圖示：https://feathericons.com/
▽ 八大項分類：CORE、MEDIA CONTROLS、COMMUNICATION、PHOTO AND VIDEO、LOCATION、WEATHER、ARROWS、LOGOS，每款圖示都是簡單線條設計，網站介面是英文介面，可以使用 Google 翻譯讓整個網頁中文化。
▽ 網頁最上方有個 Download 按下後可一次性打包全部的 SVG 格式 iCON 圖示，也可以單圖下載，需要哪個 iCON 使用滑鼠選擇後就能自動下載。
▽ 一次性下載時會是壓縮檔格式，解壓縮檔後是一個一個分類好的資料夾。
SVG 向量圖示讓再小的 iCON 都可以清晰的顯示，不用再模模糊糊了。
Feather SVG向量圖示：https://feathericons.com/
備份下載：
Feather.rar（MediaFire下載）
Feather.rar（Rapidgator下載）
Feather.rar（YunFile下載）
Feather.rar（本站下載）
檔案大小：22 KB
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