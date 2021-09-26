Ira Design 超精美漸層插圖素材網，可自訂顏色並可免費做個人與商業用途！

想讓自己做的 PPT 簡報看起來更有質感嗎？那麼這個 Ira Design 漸層插圖素材網會很適合你！Ira Design 是一個免費漸層插圖素材網站，共有超過上百款的精美插圖，完全免費提供給大家做個人、商業使用，還能讓你自由更換插圖的配色，且所有圖片都有 PNG 及 SVG 格式供大家下載，若你想一次打包網站所有圖片也可以，真的非常方便，有興趣的朋友們，趕快將該網站收藏起來吧！更多好看的插圖素材，可參考這篇：Skribbl 免費線上手繪 PNG 插圖素材網！

Ira Design 網站使用介紹

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進到 Ira Design 網站後，可以看到上方有 Gallery 與 illustrations 兩種插圖類別，若你是要找單人或單項物件，可選擇 illustrations，若要找情境圖則可以選擇 Gallery。

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我們就先從 illustrations 開始介紹，在 illustrations 中共有分「GRADIENT（漸層）」、「OUTLINE（黑白）」兩種，GRADIENT 中共有人物、物品、背景 3 個類別，網頁右手邊還有可自訂插圖顏色的工具讓你調整。

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而在 OUTLINE 中，則只有提供黑白素色插圖，無法更改顏色。

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另外，在 Gallery 的部分中，你可以看到很多的精美情境圖，同樣可以讓你自行進行調整顏色配置。

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若你想下載單一圖片的話，只要將鼠標移到插圖上，便能選擇 PNG、SVG 圖檔來下載，若想將所有插圖打包帶走，你可以點選右上角的「Download」來選擇你要打包的圖檔格式喔！如果你剛好在尋找有特色、高質感的向量插圖，Ira Design 網站絕對是你的最佳選擇！

Ira Design：https://iradesign.io/

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