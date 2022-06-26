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進到 VectorWiki 網站後，變可直接在搜尋欄位上輸入品牌或企業名稱（英文）找尋你要的 Logo 圖示。

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像小編輸入 Twitter 便可找到有關 Twitter 的相關 Logo 圖示。

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你也可以點選最上方的「Browse」，使用品牌開頭字母或數字來進行找尋。

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不過按字母尋找 Logo 比較花時間，建議大家在 Google 找到品牌或公司名稱，複製貼上找尋比較快！

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