免費圖片素材

免費圖庫的素材太過於單調嗎？那就自己做一個吧！今天要來跟大家分享一個非常特別的免費創意圖庫 Vector Creator，可以自由更換圖片裡的素材，包含：人物、動物、背景等通通可以客製化，客製化範圍包含加入文字、調整大小、旋轉圖像等，如果市面上的免費圖片素材沒有辦法滿足你，那就趕快跟著小編來自己動手做一個吧！更多圖片素材你可以參考：ColorHub 免費圖庫收錄超過 10 萬張照片，全部可商用免費下載

Vector Creator

△ 進入首頁之後點擊 Start creating for free 來開始免費製作。

Vector Creator

△ 接著會進入線上編輯器頁面，看起來可能有點複雜，先簡單說明一下，左邊為圖片素材區，右邊為編輯區。首先，從左邊的素材挑選圖片拉到右邊的編輯區就可以啦。

免費圖片

△ 素材的部分相當豐富，分類包含：動物、人物、物件、裝飾、符號、背景、文字等應有盡有，直接點擊就可以在右邊的編輯區上面增加素材。

免費圖庫

△ 新增到右邊的編輯區之後，就可以拖曳、調整位置、縮放、旋轉素材等，整個畫面的配置相當自由，預設比例是 3：2，你也可以調整適合自己的比例。

線上免費圖庫

△ 通通都編輯完畢之後，點擊右上方的 Export 就可以下載啦，因為是免費版本的關係，所以只支援輸出 PNG 格式，如果你需要 SVG 檔的話，就必須付費解鎖。免費輸出的 png 格式最大可以到 3400 x 2267，這樣的大小一般使用也算是非常足夠啦！

免費圖片素材

△ 選擇大小和格式之後，就可以直接儲存到電腦囉，打開來確認看看，圖片是沒有問題的，沒有因為是免費版被押上任何浮水印，如果你需要製作具有特色的圖片素材，趕快把這個圖庫收藏下來吧！

Vector Creator：https://icons8.com/vector-creator/

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Vector Creator 免費創意圖庫，能夠自己組合圖片的素材庫 參考資料

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