Shotstash 提供給專業設計人士的免費高畫質商用圖庫，超過 7000 張任你下載

對於設計師來說，一張好的圖片素材，就如同用一部好的手機自拍一樣，可以事半功倍，但網路上免費圖庫有好幾個，還是找不到符合需求的圖片怎麼辦呢？今天要跟大家分享一個，專門提供給專業設計人士的免費高畫質商用圖片 ShotStash，ShotStash 網站有精心準備超過 7000 張照片，以便為設計產業的專業人士提供所有能用的最佳照片，所有網站內的照片都是免費的，而且使用 ShotStash 網站的任何圖片都沒有限制，完全沒有版權的問題，全部都可以做免費商業用途， ShotStash 的圖片具有創意性，如果你是個設計師，一定會需要想要這些創意性高的照片，你可以將 ShotStash 設計圖庫存到書籤中！更多圖庫你可以參考：Pixelmob 免費可商用圖庫，百萬張 CC0 圖片一站搜

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進入 ShotStash 網站後，可以看到大大的搜尋欄位，直接輸入你要查的關鍵字就能搜尋啦！

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點擊上方的「Collections」可以看到許多主題分類，種共有 19 個主題，而且每個主題中的照片都非常漂亮精緻，真的是設計師的素材寶庫啊 !

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接著在己喜愛的主題中，找到圖片之後，點擊進去，按下右邊的「Free Download Photo」就可以直接下載囉 ! 完全免登入免註冊，直接下載超方便。

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對了 ! Shotstash 也有提供手機桌布照片，你可以在主頁中往下滑點選「Get Mobile Wallpapers」進入手機桌布圖片區，旁邊的手機外殼中會一直套用不同的圖片，如果看到喜歡的可以按「Download Now」就直接能下載囉 !

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進入手機桌布圖片區後，就跟上面一樣，找你喜歡的圖片下載來當你的手機桌布。Shotstash 就像是當你靈感山窮水盡時，卻又可以給你柳暗花明又一村的感覺，而且網站中都是高解析的圖片，又能拿來做商業用途，免版權也不用註冊，這麼好的免費商用圖庫哪裡找呢 ? 趕快把 Shotstash 收藏起來吧 !

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