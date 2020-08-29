Albumarium 擁有千百種主題的免費高畫質圖庫，免註冊又可輕鬆下載!

想找能夠幫你細分出多種主題的免費素材圖庫嗎？Albumarium 擁有細分千百種主題的免費高畫質圖庫，主體裡面圖片數雖然不多，但每個月都會更新圖片，而且所有題材都與我們生活息息相關，Albumarium 下載圖片方式也很容易，所有圖片都有 CC 認證不怕有版權問題，且可做個人或商業用途，免下載免花時間註冊帳號，這麼細心幫大家分類的優質圖庫一定要收藏一波，讓你書籤又多一個好東西啦！

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打開 Albumarium 網站後，可以用右上方的搜尋欄及下方的熱門主題來進行搜尋，想看全部照片分類的話，我們可以點選中間的「BROWSE ALBUM」處查看。

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進入「BROWSE ALBUM」後，可以看到主要熱門主題分類表。

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接著我們可以點選「All Albums」看到非常細緻的分類表，全部分類都是用英文字母 A~Z 下去排列，這樣也方便讓我們做查詢，不會全部混亂再一起。

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接著我們找到一個自己喜歡的主題，主題下方可以點擊「NEWEST」及「MOST LIKED」來排列出最新與最多人喜愛的圖片，或是點擊「COMMERCIAL」可幫你分類出商業類的圖片。

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接著選好你要的圖片，我們可以點擊照片左下方的「DOWNLOAD」來進行下載，旁邊也有標註圖片的大小，你也可以看到照片下方有 CC 認證的標示，表示照片可拿來做個人或商業用途，完全不會有版權問題！

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點進去「DOWNLOAD」後，會跳出圖片的新頁面，接著在圖片中點擊滑鼠右鍵，按另存圖片就可下載到桌面囉 !

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接著我們可以在桌面打開剛剛下載好的圖片，比對一下尺寸是否跟網站上看到的一模一樣，確認尺寸無誤，接下來就看大家想把圖片用在什麼地方囉 ! 在 Albumarium 網站中，我们可以發現一些別的圖庫中沒有的照片，畫質也很棒，朋友們還等什麼呢 ? 快來看看吧 !

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