△ 進入 FreeRange Stock 後，馬上就可以看到一個大大的搜尋欄，直接輸入關鍵字就可以找到自己要找的圖片啦，這邊提醒大家一下，大部分圖庫都是英文，所以這邊關鍵字也得輸入英文才行～
△ 再往下滑一點，就可以看到分類，雖然說分類的數不多，但照片質量非常高，而且與其它圖庫重複性不太高，幾乎不會有重複的～
△ 下拉選單有超過 30 個分類，其中讓我印相深刻的分類就是第一個分類，是報導與社論，專門讓新聞相關的專案使用，方便新聞撰寫專用，是少數免費圖庫中，專門為新聞挪出的一個分類，真的是非常特殊！
△ 點擊進入分類後，就可以看到大量圖片啦～
△ 點擊進入大圖後，右方有圖片尺寸選擇，選好尺寸後下方就有下載鈕啦，但是在下載之前，要先記得註冊會員，別擔心是免費的，註冊完之後，就可以免費下載使用啦～
△ 註冊會員畫面，簡單輸入個人資訊就完成啦，連驗證機制都省啦！
△ 註冊完畢後，點擊右邊紅色的 Download image 就一鍵下載到電腦囉！
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