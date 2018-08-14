Windows 10 內建接收無線投影功能，Android 手機輕鬆投放螢幕到電腦

2018-08-14 02:37:44 9M87
Windows 手機投影

蘋果公司的 iOS 及 Mac 系統之間有個 AirPlay 的功能，可以讓手機畫面投影到電腦中，甚至是 Apple TV 中，在某些場合的確非常方便，其實 Windows 10 也內建了無線投影功能，讓電腦、Android 手機端，只要手機與電腦都有 Wi-Fi 及 Miracast，不需要安裝第三方軟硬體，就能實現無線投影啦，大部分 Android 系統在 4.2 以上都有支援無線投影功能，這應該是目前為止 Windows 系統最方便的無線投影功能，而且真的不需要任何第三方軟硬體，看來以後追劇就更方便啦，或許在簡報上也是不錯的應用！


如何確認電腦有 Miracast 無線投影功能？
Windows 手機投影

△ 按下快速鍵「開始」+「P」，會看到電腦的投影快速選單，這一般來說是給外接螢幕的快速選單，但是從這邊也可以看的出來電腦有沒有支援 Miracast，看到選單最下方有「連線到無線顯示器」這個選項的話，電腦支援無線投影的機率就很高啦~

如何進行無線投影？

Windows Miracast投影

△ 確定有支援無線投影之後，打開 Wi-Fi 選項，並在搜尋欄位搜尋「連線」，並點選搜尋結果最上方的連線。

Windows 手機投影

△ 看到這個畫面跳出來，就代表電腦端已經準備好了，畫面中的 DESKTOP-AEM6RUE 就是待會要在手機中尋找的名字，是這部電腦的識別名稱，大家千萬不要連錯電腦，到時候在別人的電腦上出現怪怪的畫面可就不太妙了 XD

Android手機投影在電腦上

△ 接著打開手機 Wi-Fi 連線畫面，並找到 Wi-Fi Direct 按鈕，找到要連線的電腦，這邊可能要特別注意一下，因為每個手機的 Miracast 連線位置、名稱都不盡相同，所以可能要多翻一下不同的位置才找的到，但是幾乎都會歸類在 Wi-Fi 功能裡面~

Android無線投影

△ 選擇完電腦名稱後，若成功的話，就可以看到電腦準備進入手機的投影畫面啦！

Windows 手機投影

△ 大功告成，手機畫面順利投影到電腦裡面啦！

手機無法投影到 Windows 10 怎麼辦？

Windows 手機投影

△ 若確認過電腦支援 Miracast 但卻出現無法連線的情形，可以到「設定」>「系統」>「投影到此電腦」，這邊投影到電腦預設的一律關閉，可以試著調到「在安全網路上皆可用」的選項試試看，這就是讓 Android 手機投影到 Windows 的方法啦，若這樣調整後，還是沒辦法的使用者，可能是電腦硬體太舊，或系統未更新還沒支援的關係！

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