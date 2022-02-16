手機現在使用率很高，要如何製作手機的教學？或是將手機或面投影到電腦上呢？這次這款工具 AceThinker Mobile Mirror 推薦大家一定要收下來，這款工具其實與之前所介紹的 ApowerMirror 是同款軟體，不過換湯不換藥，在投影功能上一樣非常的好用，這次限時免費可以取得一年的免費授權，實際上小編發現要取得十年也可以，這麼優質的事情，不告訴大家都不好意思！安裝版與免安裝版可以直接到文末下載唷！

△ 開啟軟體後會跳出 VIP 的視窗，請大家點選 Log in 先登入。

△ 有帳號就登入，沒有帳號就註冊後登入。

△ 那序號如何輸入呢？請登入之後再到個人資訊頁面點選 Log out。

△ 登出之後就會有激活 VIP 的按鈕，請大家點下去就是了！

△ 之後輸入這次活動的激活碼，之後點選確定。

△ 序號啟用成功之後就可以看到以上購買成功畫面。

△ 之後請再登入帳號。

△ 只要重複使用一樣的激活碼，重複上面 1 2 3 4 5 6 的步驟，每一次就會增加一年授權，這也太划算了吧！！！我的授權已經到 2030 年了，到時候手機投影搞不好彈指就可以完成，還會需要軟體嗎？誰知道呢？

△ 功能介紹請參考：ApowerMirror 史上最強 Android、iPhone 投影工具，實在是有夠威猛！

https://www.acethinker.com/mobile-mirror

免安裝版：

AceThinker Mirror 1.5.3.10.7z（GOOGLE下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.7z（1DRV下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.7z（MEDIAFIRE下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.7z（RAPIDGATOR下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.7z（MEGA下載）

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安裝版：

AceThinker Mirror 1.5.3.10.exe（GOOGLE下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.exe（1DRV下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.exe（MEDIAFIRE下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.exe（RAPIDGATOR下載）

AceThinker Mirror 1.5.3.10.exe（MEGA下載）

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