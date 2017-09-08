ApowerMirror 是我遇過史上最強的手機投影工具，真的一點都沒有誇張，具備哪些投影功能呢？「Android 投影到電腦」、「iOS 投影到電腦」、「Android 投影到 Android」、「Android 投影 iOS」與「iOS 投影 Android」，就技術上來說真的頗強大的，透過 Wi-Fi 就可以無線投影，速度還是非常的順暢。像我的工作就常常需要手機螢幕截圖，以往都是截圖後再透過 USB 讀取，有了 ApowerMirror 就可以省去那麼費時的步驟，這樣的好工具替大家爭取到兩日的限時免費，活動預計下周一開始，請大家把握時機^^。
限時免費：尚未開始，周一才開始，現在使用可以體驗三天 VIP 帳號。
△ 登入之後會取得免費帳戶的權限，具有三天的 VIP 帳戶權限，這三天大家可以好好體驗手機投影的電腦、手機投影到手機的功能，若是滿意的話也要別錯過這次 VIP 的限時免費。
△ 免費帳戶和 VIP 帳戶的差異在哪裡呢？VIP 帳戶多了白板、全螢幕功能，而且不會有廣告與浮水印，並且一次可以投影 3 台設備。而遊客版本功能最少，
僅支援 Android 的投影、螢幕截圖與滑鼠控制功能。
ApowerMirror 必備工具下載不管是 Android 或是 iOS 投影，在手機上都必須先安裝 APP，若是要投影電腦上，電腦上要安裝應用程式，這是必須要先完成的事情^^。
ApowerMirror 電腦版下載：https://download.apowersoft.tw/down.php?softid=apowermirror
ApowerMirror iOS 下載：https://itunes.apple.com/tw/app/apowermirror-mirror-reflect/id1244625890?mt=8
ApowerMirror Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apowersoft.mirror&hl=zh_TW
ApowerMirror Android 連線投影
△ 開啟 ApowerMirror 會有使用介紹，雖然一開始會有一點不知道該怎麼做，不過實際上教學步驟很清楚，自己跑過一次流程會更清楚，手機投影到電腦必須從手機 APP 開始操作。WiFi 連線投影最重要一點，就是電腦、手機要在同一個區域網路環境下執行，以無線網路環境簡單來說，就是必須連線到同一台無線分享器。
△ 手機開啟 ApowerMirror 之後，會顯示 WiFi 連接與 USB 連接兩種模式，先來介紹 WiFi 連接模式，點選下方的投影按鈕，就會搜尋區域網路下可以連線的裝置，以上圖的範例來看，前方有顯示 Windows 的符號，代表是投影到電腦。
△ 要在設備上點選「立即開始」，Android 手機螢幕才會投放到電腦。
△ 就這樣輕輕鬆鬆投影過去囉！實在是超級簡單又方便，側欄的功能別是帳戶資訊、全螢幕顯示、螢幕截圖、螢幕錄影、白板功能、工具（其他軟體）與選項設定。
△ 若是 Android 手機連線，會跳出反向控制的通知，這要用 USB 連線才可以達成，文後也會介紹給大家。
△ ApowerMirror 還具備有手機通知的提醒功能，等於說手機上的通知訊息也會出現在電腦上。不過我自己是沒有開啟這個功能，因為手機通知實在太多太多了，一直跳出在電腦桌面肯定會受不了^^。
△ 從 APP 中進入設置，可以調整分辨率與清晰度，建議當然是都調整到最高，投影的畫質也會比較優。
△ 若是要使用 ApowerMirror 通知功能，記得也要開啟通知服務。
△ WiFi 連線可以投影，不過無法從電腦端直接操控手機，也就是反向操控的功能，這時候可以使用 USB 連接的模式。
△ 開啟手機的開發人員選項，從當中開啟 USB 偵錯。（如何開啟教學可以參考：開啟預設隱藏的開發人員選項，Android 方式都類似，反正就是各種版本都點一點）
△ 然後在設備上要允許 USB 偵錯。
△ 之後就會連線投影，可以使用反向控制的功能，滑鼠鍵盤都可以直接使用，就連打字輸入都沒有問題，用電腦操控手機頗有一番樂趣。
△ 手機與電腦上投影畫面同步，操作流暢。
△ 白板功能就是在螢幕上畫畫，也是簡易的標註功能，內建幾種色彩可以使用。
△ 繪圖時可以直接螢幕截圖或是錄影，若有需要製作手機教學的話，這也是很棒的一種工具。
△ VIP 版本最多可以支援到三台裝置的投影，是有沒有要那麼專業啊？
ApowerMirror iOS 連線投影
△ iOS 的連線方式與 Android 差不多，不過 iOS 無法支援 USB 的連線，所以都要透過 WiFi 連線，iOS 裝置支援 iPhone 與 iPad，投影不只可以到電腦，也可以投影到其他 Android 手機。
△ 連線過後會提示要更改 AirPlay 的鏡像輸出。
△ 展開鏡像輸出可以看到兩個裝置，以我的範例還來看，分別是我的電腦與 Android 手機，選取之後就可以投影。
△ 投影到電腦上的畫面，順暢程度真的不輸給其他 iOS 第三方管理工具唷！
△ 上圖是示範 iPhone 投影到 Android 與 Android 投影到 iPhone，我也第一次這樣相互投影，覺得很方便很好用，雖然說平常投影的機會不多^^，只是我只能說這樣的功能很方便。
△ Android 投影到 Android 當然也不是問題囉！！！
ApowerMirror 心得總結ApowerMirror 的投影能力強大，上班族可以應用在報告上，讓大家可以輕鬆的報告手機上的內容，以後大家報告都準備在手機，要報告時就投影畫面，真的好方便，以前還在職場上班時就想如此，現在這樣的技術已經很成熟囉！同樣的如果你也可以運用在手機的教學上，不管是簡報方式的展示，或是透過螢幕錄影功能，ApowerMirror 絕對會是得心應手的好工具，推薦給大家囉^^。
https://www.apowersoft.tw/phone-mirror
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ApowerMirror iOS 下載：https://itunes.apple.com/tw/app/apowermirror-mirror-reflect/id1244625890?mt=8
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免安裝版：
ApowerMirror 1.2.4.7z（Hami+下載）
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