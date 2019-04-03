雖然多螢幕不是必需，但是多螢幕對於增加爽度工作效率有一定的幫助，工作中常常需要開啟多個視窗，常常切換來切換去，搞的自己頭暈目眩，利用 Mac 的延伸螢幕可以搞定，而市面上的 Mac 延伸螢幕軟體都是付費的，今天分享的 Splashtop Wired XDisplay 螢幕延伸工具限免了，原價 19.9 美元，大家可趁著此次限時免費收藏下來，以備不時之需，連之前從來沒有免費過的 iPad 版，這次的限免也是誠意十足， iPad 版也免費開放讓大家下載啦！用了雙螢幕之後真的回不去了～

△ 開啟設定處可以調整螢幕排列，一般 iPad 都是擺放在電腦右邊或左邊，電腦沒辦法知道我們螢幕延伸到左邊還是右邊，而有些人也會上下延伸螢幕的，但是是少數，都可以在排列設定中調整。

△ 解析度我個人覺得預設的一般就足夠，因為調成最佳的話畫面會有一點卡卡、頓頓的，「一般」的使用體驗對我來說會是最順暢的。

△ 畫面更新率的話它沒有說明是幾 FPS，但把它調成最高會是最順的，但電腦會變得耗電。

△ Windows 版本的設定也差不多，雖然有設定解析度的功能，不過解析度似乎無法調整，稍嫌可惜！體驗 Splashtop Wired XDisplay 下來我覺得非常棒，效果不輸付費的延伸螢幕 App，大家趁著這波限時免費，趕緊收下它吧！不收白不收啊～

https://www.splashtop.com/wiredxdisplay

iPad 下載：Splashtop Wired XDisplay HD – Extend & Mirror（APPLE下載）

Windows 安裝版：

Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（CLOUDFRONT下載）

Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（MEDIAFIRE下載）

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Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（1DRV下載）

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Mac 版本：

Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（CLOUDFRONT下載）

Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（MEDIAFIRE下載）

Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（ZIPPYSHARE下載）

Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（GOOGLE下載）

Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（1DRV下載）

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