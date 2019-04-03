【限時免費】Splashtop Wired XDisplay 讓 iPad 成為第二個螢幕，讓電腦擁有雙螢幕（Windows、Mac）

2019-04-03 05:01:05 9M87

Splashtop Wired XDisplay

雖然多螢幕不是必需，但是多螢幕對於增加爽度工作效率有一定的幫助，工作中常常需要開啟多個視窗，常常切換來切換去，搞的自己頭暈目眩，利用 Mac 的延伸螢幕可以搞定，而市面上的 Mac 延伸螢幕軟體都是付費的，今天分享的 Splashtop Wired XDisplay 螢幕延伸工具限免了，原價 19.9 美元，大家可趁著此次限時免費收藏下來，以備不時之需，連之前從來沒有免費過的 iPad 版，這次的限免也是誠意十足， iPad  版也免費開放讓大家下載啦！用了雙螢幕之後真的回不去了～

Splashtop Wired XDisplay

△ Mac 、iPad 都安裝完畢後，直接把 iPad 插上 USB 傳輸線，並接上電腦，不需要其它額外的設定，畫面就會自己切換到延伸螢幕模式啦！之前也介紹過一款免費螢幕延伸軟體，Yam Display 免費 Mac 螢幕延伸器，讓舊 iPad 成為 Mac 的第二個螢幕！，但因為是免費的，所以每 7 分鐘就會跳出是否升級字樣。如果把握這次的 Splashtop wired XDisplay 限時免費，就不用每 7 分鐘被中斷一次啦～

Mac 雙螢幕App下載

△ 開啟設定處可以調整螢幕排列，一般 iPad 都是擺放在電腦右邊或左邊，電腦沒辦法知道我們螢幕延伸到左邊還是右邊，而有些人也會上下延伸螢幕的，但是是少數，都可以在排列設定中調整。

Mac 延伸螢幕

△ 解析度我個人覺得預設的一般就足夠，因為調成最佳的話畫面會有一點卡卡、頓頓的，「一般」的使用體驗對我來說會是最順暢的。

Winodws 延伸螢幕

△ 畫面更新率的話它沒有說明是幾 FPS，但把它調成最高會是最順的，但電腦會變得耗電。

Splashtop Wired XDisplay

△ Windows 版本的設定也差不多，雖然有設定解析度的功能，不過解析度似乎無法調整，稍嫌可惜！體驗 Splashtop Wired XDisplay 下來我覺得非常棒，效果不輸付費的延伸螢幕 App，大家趁著這波限時免費，趕緊收下它吧！不收白不收啊～

https://www.splashtop.com/wiredxdisplay

iPad 下載：Splashtop Wired XDisplay HD – Extend & Mirror（APPLE下載）

Windows 安裝版：
Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（CLOUDFRONT下載）
Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（MEDIAFIRE下載）
Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（ZIPPYSHARE下載）
Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（GOOGLE下載）
Splashtop_Wired XDisplay Agent v1.5.5.0.exe（1DRV下載）
檔案大小：9.86 MB

Mac 版本：
Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（CLOUDFRONT下載）
Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（MEDIAFIRE下載）
Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（ZIPPYSHARE下載）
Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（GOOGLE下載）
Splashtop Wired XDisplay Agent v1.3.1.3.dmg（1DRV下載）
檔案大小：5.54 MB

【限時免費】Splashtop Wired XDisplay 讓 iPad 成為第二個螢幕，讓電腦擁有雙螢幕（Windows、Mac） 相關文章

訪客留言

【限時免費】Splashtop Wired XDisplay 讓 iPad 成為第二個螢幕，讓電腦擁有雙螢幕（Windows、Mac） 參考資料

ImgBurn 免費燒錄軟體，繁體中文版(ISO檔製作教學)
還可支援資料燒錄、光碟備份等等，其操作簡單、非常直覺化，是一套很好用的免費燒錄光碟的好工具 ... 螢幕工具 (26) 檔案管理 (88) 圖示工具 (13) 救援工具 (7) 檔案備份 (14) 記事便條 (4) 批次更名 ...
[限時免費]將iPad、iPhone當做電腦的第二個螢幕！Splashtop Wired XDisplay
在你的電腦（Windows或是Mac）跟你的iOS裝置（iPad或iPhone都可以）安裝軟體，就能夠透過傳輸線將你的 iOS 設備變成電腦的第二螢幕！ 使用 方法 ...
最簡單讓你的平板變成電腦延伸螢幕的方法 | 大頭怪的異想空間
所以這邊問題就要分解成兩個步驟，第一，如何創造一個虛擬的第二螢幕？第二，使用 ... ，去 System Setting –&gt; Display 裡面調回原本的最高解析度即可。從這邊，也可以看到確實有第二個 ...
10 款免費電腦單機繪圖、修圖與照片編輯軟體推薦下載｜數位時代
Paint.net ：簡單好用免費修圖軟體 ，自動化編輯數位照片特效 如果你覺得第一個介紹個 Pinta 功能太簡單，想要更進階一點的選擇，那麼 Paint,net 就是進階需求的繪圖修圖工具，也同樣免費就能下載 ...
[請問] 有比ocam更好用的錄影螢幕軟體嗎? - 看板 EZsoft - 批踢踢實業坊
大家好，目前需求ocam就足夠了 我想請問有沒有更好用又向ocam那麼簡單的呢? 因為現在會跳廣告又強迫更新 基本上我是錄電腦螢幕 + mic聲音然後上傳水管這樣而已 希望是免費 ...
基地台與分享器 - WIFI強波延伸器好用嗎，和問題的其他解決方法 - 電腦討論區 - Mobile01
2.今天去賣場看實品，問了服務員，他說用這樣訊號會不穩，要用牽線的才會好用，這是真的嗎？ 一台延伸器大概要1000 ... 限量免費 升級 SIENTA魅力風尚 即刻入主 體驗瑪吉斯HPM3休旅車胎，留言加碼抽限量手錶 ...
原來iPAD可以當成第二個螢幕 - 挨踢路人甲 - https:walker-a.com
之前沒有iPad時看到網友利用iPad來延伸電腦螢幕的畫面，這樣不就一台電腦有兩個顯示螢幕，實在相當的心動，自從購入iPad2後也一直淪為小...
免費軟體 – 免費資源網路社群
網路有許多免費好用的軟體，包括免費防毒軟體、圖片工具、影音處理、文書編輯、系統軟體、檔案管理、網路工具，快進來看我們的介紹與說明。
賦予你iPad第二螢幕的功能Splashtop Wired XDisplay - 電腦王阿達
你就到他官方網站，下載專用的軟體，看是PC 還是MAC 的都可以支援。 ... 顯示螢幕，只要在這邊切換成延伸這些螢幕，就可以當作延伸螢幕使用了。
四款零延遲iPad延伸螢幕APP，讓iPad變成筆電的外接螢幕 | 梅問題．教學網
由於這四套都是付費APP，因此各位可先決定所需，再決定購買，若是使用MAC與iPad的朋友，梅干會建議第一、第二款的效能最好，並支援Retina解析。Step7 當電腦安裝好後，iPad上面也需安裝相對應的APP 才行 ...