2019 WWDC 發表全新 macOS 系統「Catalina」，其中最大的改變就是蘋果正式放棄 18 歲的 iTunes，並將其分為 Apple Ｍusic、Apple TV 及 Podcast 功能，另外一個大家非常有感的功能就是，現在 iPad 可以直接變成 Mac 的延伸螢幕，不必再透過 Duet 等第三方 APP 就可以辦到，還有其它更多有感的全新功能，都可以在 Catalina 中體驗，一起來看看還有哪些讓你也覺得很期待的新功能吧！

iTunes 正式走入歷史

△ iTunes 正式走入歷史，原本相當凌亂、難用的 iTunes，分割為 Apple Ｍusic、Apple TV 及 Podcast 三個應用程式。

△ 至於 iPhone 的同步、傳輸、備份功能，將直接整合到 Finder 資料夾中。

Sidecar iPad 當 Mac 延伸螢幕不再需要第三方 APP

△ 一個螢幕不夠用？iPad 可以做為 Mac 的延伸螢幕，而且不需要任何傳輸線，不需要任何第三方 APP，直接作為 Catalina 內建功能。

△ 以上這些 APP，包含 Photoshop、AI、Finalcut Pro、Motio 等通通支援延伸螢幕功能。

Find My Mac 新功能

△ 遺失的 Mac 就算在離線模式、或是關機的狀態下，如果附近有 iPhone 或是其它蘋果裝置，就可以在地圖上找到最近一次 Mac 的出現地點，並且不用擔心隱私問題。

Activation Lock

△ 未來 Mac 更安全，如果 Mac 遭竊，可以啟用 Activation Lock 將設備鎖定，防止惡意人士操作電腦。macOS Catalina 將於 2019 秋季正式發佈，最令你期待的是哪一個功能呢？