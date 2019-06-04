iPad 專屬作業系統 iPadOS 推出，著重多功操作、分割畫面，以取代電腦為核心的設計概念

2019-06-04 05:15:51 9M87

iPadOS 功能

iPad 專屬的操作系統 iPadOS 在 2019 WWDC 正式發表，與 iPhone 有著不同市場定位的 iPad 早該有自己的操作系統，基於 iOS 做了更多屬於 iPad  操作的強化，像是畫面分割、多工處理、手勢操作、讀取 USB 等，或許 iPadOS 的推出，可以讓大家重新拿出塵封已久的 iPad！一起來看看有哪些全新的操作方式與功能吧！

強調多工與畫面分割

iPadOS 功能

△ iPadOS 強調多功能切換、 分割畫面，這一個畫面之下可以運行多個應用程式，不管是內建的應用程式或是第三方應用程式全部都可以在全新的 iPadOS 中多功運作。

iPadOS

△ iPadOS 的設計是希望可以讓使用者有更接近電腦操作的體驗。

更強的「檔案」檢視模式

iPadOS

△ 為了讓 iPad 能有更接近電腦的操作模式，檔案的瀏覽方式也做了一些改變，可以更清楚的瀏覽檔案，此外也可以新增分享資料夾，與家人同事和朋友分享檔案更加方便。

可以直接存取 USB 的檔案

iPadOS 資訊整理

△ 甚至外接 USB、SD 卡的檔案可以直接儲存在 iPad 中，這是 iPad 前所未有體驗！

iPadOS

△ 或者是你要直接讀取相機中的照片，透過一條傳輸線就可以儲存到檔案中！

下載檔案管理器

2019 WWDC

△ 新增下載管理員功能，可以直接管理 Safari 下載的文件和檔案，跟接近電腦的使用體驗。

複製貼上手勢

2019 WWDC 懶人包

△ 全新的複製貼上操作手勢，在 iPad上 複製貼上文字，只需要用三隻手指頭操作，甚至比用電腦還方便。

可調式鍵盤位置

iPadOS

△ 可以調整的鍵盤位置，在一隻手拿著 Apple Pencil，另一隻手拿著 iPad 時，也可以輕鬆的用單手輸入。

iPadOS懶人包

△ 總結來說， iPadOS 的全新設計，都是為了讓使用者有更接近電腦的使用體驗，換句話來說，蘋果這次發表的 iPadOS 展現了他們讓 iPad 取代電腦的決心，甚至設計出更方便、更快速的操作手勢！

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