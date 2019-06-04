Mac Pro 2019 售價約 20 萬，搭配要價約 15 萬的 Pro Display XDR 世界最頂級螢幕，誰用得起這台電腦

2019-06-04 05:35:54 9M87

Mac Pro

2019 的 WWDC 中，Mac Pro 是唯一的硬體，除了價格相當驚人之外，效能也是讓大家為之驚嘆，是一款客群專攻專業領域的使用者，Mac Pro 搭載 Intel Xeon 處理器（最高 28 核心）、1.5TB 記憶體（支援 PCl 擴充），最高售價美金 5999 元，換算台幣約 20 萬元。另外蘋果也發表外接螢幕 Pro Display XDR 售價則是美金 4999 元。

外觀採不鏽鋼框架製成

Pro Display XDR

△ 有別於以往 Mac Pro 的外型，這次的 Mac Pro 有了全新的外形設計，採用不鏽鋼框架製成，搭載 Intel Xeon 處理器，最高可達 28 核心、1.5TB 記憶體、AMD Radeon Pro Vega II GPU （具備 1.4kW 電源），效能強大，剪輯音樂時，就算同時運行 1000 個音軌都不會卡頓。

Mac Pro

△ 主機板上面具有 12  個 DIMM 插槽（6 通道）、8 個 PCle 插槽、AMD Radeon Pro Vega II GPU （最高兩組）

Pro Display XDR功能

Mac Pro

△ 機身上由左至右有 3.5mm 耳機孔、USB Type-C 兩組、USB Type-A 兩組，另外還有 Thunderbolt 3 及網路孔兩個，目前Adobe、Autodesk、Sefi、SideFX、Red、Maxon 等都支援最新 Mac Pro，售價為美金 5999 元。

Pro Display XDR 世界上最強大螢幕

Pro Display XDR 台灣

△ Pro Display XDR 是一款 32 吋的 LCD 螢幕，提供 6016 x 3384 6K 畫質（Retina 6K），比起舊款 iMac 大了 40%，支援 P3 廣色域、超廣視角、10-bit 色彩、防眩光、對比度相較其他顯示器高 40%，最高 1600 尼特亮度。

Pro Display XDR 規格

△ 對比度為 1,000,000 : 1，Pro Display XDR 螢幕背後的轉軸，可變身為直立式螢幕也沒問題。另外搭配 Mac Pro 採用 Thunderbolt 連接最高可串聯 6 台螢幕。

Pro Display XDR 售價

△ Pro Display XDR 為世界上最強大的螢幕，售價也是再次突破天際，來到美金 4999 元！換算約台幣 15 萬元，與 Mac Pro 將於 2019 秋季正式上市。

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