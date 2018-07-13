2018 New Macbook Pro 低調登場，效能更強大，加碼開學專案，學生買省很大！

2018-07-13 11:00:01 9M87
MAcbook Pro 2018

蘋果官網靜悄悄的更新了！具備 Touchbar 的Macbook Pro 2018 全新改版，擁有更強大的效能，搭載 6 核心處理器、蘋果 T2 晶片、32 GB 記憶體、TrueTone 顯示器，13 吋的 Macbook Pro 2018 配備 4 核心處理器，15 吋的則是配備 6 核心，帶來更強大的效能體驗，不管是大量剪輯影片、處理複雜的運算、模擬、運行各種吃效能的軟體，新版 Macbook Pro 2018 強大的硬體，絕對能勝任這些工作！


15 吋 MacBook Pro 重點功能特色
  • 6 核心 Intel Core i7 與 Core i9 處理器，高達 2.9 GHz，Turbo Boost 最高可達 4.8 GHz
  • 高達 32GB 的 DDR4 記憶體
  • 高效能 Radeon Pro 獨立繪圖晶片，每款機型皆配備 4GB 視訊記憶體
  • 高達 4TB SSD 儲存裝置
  • 原彩顯示技術
  • Apple T2 晶片
  • 觸控列與 Touch ID

13 吋 MacBook Pro 重點功能特色

  • 4 核心 Intel Core i5 與 i7 處理器，高達 2.7 GHz，Turbo Boost 最高可達 4.5 Ghz，以及雙倍 eDRAM
  • Intel Iris Plus 整合式繪圖晶片 655，具備 128MB eDRAM
  • 高達 2TB SSD 儲存裝置
  • 原彩顯示技術
  • Apple T2 晶片
  • 觸控列與 Touch ID

MAcbook Pro 2018

△ 配備第八代 Intel Core 處理器；15 吋機型具備 6 核心，效能可提升高達 70%；13 吋機型具備 4 核心，效能可提升高達 2 倍。非常適合用於操作大型數據組、執行複雜的模擬運算、製作多音軌音訊計畫案，或是執行進階影像處理或視訊剪輯。

2018 Macbook Pro 價錢

△ 原彩顯示技術和進一步提升的第三代鍵盤，打起字來更加安靜，配備強大的 Radeon Pro 繪圖處理晶片、大型力度觸控板、創新的觸控列和 Touch ID、動態立體聲揚聲器、Apple 設計的靜音冷卻系統，以及 Thunderbolt 3，可用於數據傳輸、充電和連接多達兩部 5K 顯示器或四個外接式 GPU，MacBook Pro 是功能最強大的專業筆記型電腦，但就是價錢有一點點可怕ＸＤ要多少錢繼續往下看就知道！

蘋果新版 Macbook Pro

△ 具備 500 尼特亮度，並支援 P3 廣色域，MacBook Pro 上的 Retina 顯示器是至今最出色的 Mac 筆記型電腦顯示器，更具備原彩顯示技術，在設計和編輯工作流程中，以及瀏覽網頁和撰寫電子郵件等日常工作上，顯示器和觸控列都能提供更加自然的觀看體驗。13 吋 MacBook Pro 具備觸控列機型，以及 15 吋 MacBook Pro 具備觸控列機型，起始售價分別為 NT$57900 與 NT$77900，每次在看完規格之後都覺得好棒好完美，但是看到價格又會令人退縮，但這就是蘋果，你的信仰充值了嗎？

MacBook Pro 開學專案

Apple 今天推出的「開學專案」促銷優惠也包含全新 MacBook Pro，大專院校學生、其家長、教職員工皆可透過 Apple 教育商店購買全新 MacBook Pro。此促銷優惠包含：購買符合大專院校條件的 Mac 或 iPad Pro，可取得一副符合資格條件的 Beats 耳機；以及 Mac、iPad Pro、AppleCare Protection Plan 全方位服務專案、特定配件等產品的教育優惠價格。

Apple 開學專案：活動網址
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