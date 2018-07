很多人不會修圖,只能屈就於手機拍出來的照片,這時候 Photolemur 絕對會是你的救星!先前就曾經介紹過這款懶人修圖工具,雖然有免費版本可以使用,不過免費版本輸出有浮水印,限時免費版本當然沒有!之前測試 Photolemur 時覺得運算速度過慢,不過看來新版本已經克服了這個問題,照片優化速度提升不少,這款軟體是絕對建議大家百分百一定收下的唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PHOTOLEMUR EXPRESS NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後,點選使用序號列激活,也就是使用序號啟動的意思。△ 將剛剛所取得的序號填入,以及輸入自己的信箱,之後點選激活 Photolemur Express 應該就能順利啟動!△ 使用方式很簡單,將要優化的照片直接拖曳到軟體當中即可。△ 這是內建的範例圖片,美美的風景大家都愛拍,可惜不是永遠天空藍。△ 套用之後真的美化不少,尤其是天空的藍度!這張其實不算誇張的。△ 來看看本文首圖的原圖,這種照片的光線有些會讓照片過量,整體浮上了一層白色的感覺。△ 套用後鮮豔度增加了,也有除霧的感覺。△ 這張是我自己隨手拍的。△ 很明顯地有一種後製 HDR 的功能,就是提升暗處的亮度。△ 來試試看人像的效果△ 暗處亮度提升得更明顯,大家可以仔細看頭髮部分,還有銳利化的感覺。△ 藍天效果最明顯,真的是一鍵優化!△ 大家出遊拍照常遇到的狀況,明明就是有太陽,但是藍天就是不夠藍!△ 套用之後整個猛!有藍天!顏色鮮豔度也提升。△ 這張的藍天頗有 Canon 相機的色調。△ 調整完成之後變成 Nikon 啦~△ 一般的圖片套用後也可以很明顯感受到差異△ 但是白說不是各種圖片都適合,若是原本就拍壞掉的照片,或是顏色過黃的照片也難以回天!最佳的使用應該就是有風景有人像的照片,人像可以提升暗處亮度,天空便藍色,顏色鮮豔度提升,馬上就是好看照片唷!安裝版:檔案大小:160 MB免安裝版:檔案大小:76.46 MBMac 版本:檔案大小:77.17 MB