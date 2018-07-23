很多人不會修圖，只能屈就於手機拍出來的照片，這時候 Photolemur 絕對會是你的救星！先前就曾經介紹過這款懶人修圖工具，雖然有免費版本可以使用，不過免費版本輸出有浮水印，限時免費版本當然沒有！之前測試 Photolemur 時覺得運算速度過慢，不過看來新版本已經克服了這個問題，照片優化速度提升不少，這款軟體是絕對建議大家百分百一定收下的唷！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-photolemur-express-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後，點選使用序號列激活，也就是使用序號啟動的意思。
△ 將剛剛所取得的序號填入，以及輸入自己的信箱，之後點選激活 Photolemur Express 應該就能順利啟動！
△ 使用方式很簡單，將要優化的照片直接拖曳到軟體當中即可。
△ 這是內建的範例圖片，美美的風景大家都愛拍，可惜不是永遠天空藍。
△ 套用之後真的美化不少，尤其是天空的藍度！這張其實不算誇張的。
△ 來看看本文首圖的原圖，這種照片的光線有些會讓照片過量，整體浮上了一層白色的感覺。
△ 套用後鮮豔度增加了，也有除霧的感覺。
△ 這張是我自己隨手拍的。
△ 很明顯地有一種後製 HDR 的功能，就是提升暗處的亮度。
△ 來試試看人像的效果
△ 暗處亮度提升得更明顯，大家可以仔細看頭髮部分，還有銳利化的感覺。
△ 藍天效果最明顯，真的是一鍵優化！
△ 大家出遊拍照常遇到的狀況，明明就是有太陽，但是藍天就是不夠藍！
△ 套用之後整個猛！有藍天！顏色鮮豔度也提升。
△ 這張的藍天頗有 Canon 相機的色調。
△ 調整完成之後變成 Nikon 啦～
△ 一般的圖片套用後也可以很明顯感受到差異
△ 但是白說不是各種圖片都適合，若是原本就拍壞掉的照片，或是顏色過黃的照片也難以回天！最佳的使用應該就是有風景有人像的照片，人像可以提升暗處亮度，天空便藍色，顏色鮮豔度提升，馬上就是好看照片唷！
https://photolemur.com/windows
安裝版：
Photolemur Express.msi（活動下載）
Photolemur Express.msi（MediaFire下載）
Photolemur Express.msi（Rapidgator下載）
Photolemur Express.msi（ZippyShare下載）
Photolemur Express.msi（YunFile下載）
檔案大小：160 MB
免安裝版：
Photolemur Express 2.3.1.7z（MediaFire下載）
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Photolemur Express 2.3.1.7z（ZippyShare下載）
Photolemur Express 2.3.1.7z（YunFile下載）
Photolemur Express 2.3.1.7z（Hami+下載）
檔案大小：76.46 MB
Mac 版本：
PhotolemurExpress_ Mac v2.3.1.5702.zip（活動下載）
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PhotolemurExpress_ Mac v2.3.1.5702.zip（YunFile下載）
檔案大小：77.17 MB
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