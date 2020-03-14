EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

對圖片有所堅持的人，都會習慣圖片多少要修一下才能放在網路上，因此手機上的圖片編修 APP 非常的多，至少圖片的亮度對比要調整，或是套用好看的濾鏡，在電腦上可以使用 EASY Foto 這款圖片工具，操作上沒有繪圖軟體那樣複雜，就像在手機上那樣簡單，雖然風格沒有很多，但是每一款都非常不錯，也有內建圖片最佳化的功能，或是調整圖片的顏色風格等等，頗建議大家把這款工具收藏起來唷！

產品特色：

  • No function frenzy: simply more beautiful images
  • Self-explanatory: quick success is guaranteed!
  • Exclusive: the image analysis tests your image according to the rules of photography
  • No guesswork: an assessment system faithfully shows the improvements
  • All image improvement functions that you need

限時免費：https://reg.franzis.de/reg/EFW-22100000/0/0/502/2.0/0/en/

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ 進入活動頁面之後，填入自己要註冊的信箱，下方裡個選項也勾選起來，之後點選 SEND 送出。

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ 之後輸入密碼，沒有的話就當註冊帳號，完成之後也是 SEND 繼續。

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ 活動註冊的步驟完成了！請大家前往信箱去收信唷～

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ 收信後就可以得到帳號的 ID 與註冊序號。

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ 安裝軟體時填入自己的 ID 與註冊序號，若是免安裝版輸入序號即可，安裝版與免安裝版都可以在文末直接下載，不過活動序號取得要自己來唷！

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ 軟體使用算是很簡單，載入一張圖片之後，就可以在左側看到很多風格可以套用，最上方還有一個 Open browser 的按鈕。

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ Open browser 的按鈕點下去之後就可以快速預覽所有風格的效果，其實真的相當不錯唷！

EASY Foto 圖片專業風格濾鏡 Free License

△ 元圖示上圖左，修改後的是上圖右，沒想到原本已經被淡彩的圖片，也是可以被套用成有不錯的鮮豔色彩，大家可以使用不同圖片看看唷！

https://www.projects-software.com/easy-foto

免安裝版：
Easy Foto 1.12.7z（GOOGLE下載）
Easy Foto 1.12.7z（1DRV下載）
Easy Foto 1.12.7z（MEDIAFIRE下載）
Easy Foto 1.12.7z（RAPIDGATOR下載）
Easy Foto 1.12.7z（MEGA下載）
檔案大小：11.63 MB

安裝版：
Easy Foto 1.12.exe（GOOGLE下載）
Easy Foto 1.12.exe（1DRV下載）
Easy Foto 1.12.exe（MEDIAFIRE下載）
Easy Foto 1.12.exe（RAPIDGATOR下載）
Easy Foto 1.12.exe（MEGA下載）
檔案大小：33.02 MB

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