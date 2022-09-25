想找一個簡單又好上手的圖片編輯工具嗎？那麼這款超方便的 LunaPic 線上圖片編輯器你肯定會喜歡！LunaPic 是一個有類似 PS 功能以及多種特效的圖片編輯網站，只要將要編輯的圖片上傳到網站後，便能在圖片上套用多達 200 種的精美圖片特效，像是動畫、濾鏡、藝術等等，而這些全都可以免費使用無須免註冊，且製作好的圖片下載也不會有浮水印，有興趣的朋友趕緊收下吧！更多好用的圖片編輯器，可以參考這篇：PhotoScape X 好用又強大的圖片編輯軟體！



LunaPic 網站使用介紹

開啟 LunaPic 網站後，請直接點選藍色「Upload」按鈕上傳你要編輯的圖片。

上傳後，便會進到圖片編輯頁面，你可以透過左側的圖片編輯工具以及上方的功能表來編輯你的圖片。

想幫圖片添加特效的話，可從上方功能表中的 Effects、Art、Animation 來添加，共有 200 多種精美特效讓你做選擇。

像小編就幫圖片添加了閃電與雨水的特效，看起來還挺專業的（自己說 XD）!

此外，你也能將圖片變成水彩、素描等藝術化，若效果太強可以透過上方的橫條來做調整。

圖片製作完成後，便可點選左側工具中的「儲存」圖示來下載你的圖片，共有 JPG、PNG、GIF、TIFF 等 14 種檔案任你下載。對於想要一個簡單好上手的圖片編輯器的朋友，趕緊點擊下方連結將 LunaPic 網站收藏起來吧！

LunaPic：https://www9.lunapic.com/editor/