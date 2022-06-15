當你在分享照片時，擔心照片中的人被認出來，但電腦中卻沒有可用的修圖軟體來處理嗎？那麼這款 Redacted 線上圖片馬賽克工具推薦給妳試試！Redacted 是一款超方便的免費線上工具，操作也十分簡單，只要將你要處裡的照片拖曳或上傳到網站中，就可以立即幫圖片添加模糊、黑色遮蔽或馬賽克 3 個效果，無須安裝直接開啟瀏覽器就能使用，真的相當方便，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好用的馬賽克工具，可參考這篇：AutoMask 全自動線上馬賽克工具！

Redacted 使用說明

開啟 Redacted 網站後，變可將要處理的照片從電腦桌面拖曳進去，或點選「Select Image」上傳圖片，圖片上傳成功後，會看到下方顯示「Drag to select parts to mask」，代表你可直接在照片上框選你要遮蔽的範圍。

當你框選你要遮蔽範圍後，上方便會顯示工具列，共有「SHAPE（形狀）」、「MASKING（遮蔽）」、「ACTIONS（刪除）」3 種功能讓你使用。

其中「MASKING（遮蔽）」共有黑色遮蔽區塊、馬賽克、模糊 3 種效果可讓你使用。

點選右手邊的「Settings」則可以讓你設定模糊度及圖片放大縮小，編輯完成確定沒問題後，便可按下右上角的「Download」將圖片儲存到電腦中做使用了。對於平常會分享一些比較敏感圖片或不想洩漏照片中某某人的朋友，這款 Redacted 圖片馬賽克工具絕對是你的最佳選擇，網站連結在下方，有需要的朋友趕緊前往試試吧！

Redacted：https://redacted.app/#