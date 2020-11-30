修圖不是每個人的專長，但是每個人或許都希望圖片可以再好看一點，不過好看不好看有些人也判斷不出來，那麼就交給專業 Leawo PhotoIns 照片 AI 智能處理工具吧！這類智能修照片工具越來越多了，已經內建了許多最佳化的參數，只要將圖片丟進去，就可以幫你優化照片到最佳狀態，而 Leawo PhotoIns Pro 專業版本目前也正在限時免費當中，有需求的朋友們可以收下，讓你們自動修圖的功力更進步吧！

△ 進入活動頁面輸入自己的名字與信箱，之後再點選 Get Win Now。

△ 接下來很快就可以取的軟體序號，免安裝版替大家打包好了，可以到文末直接下載唷！

△ 開啟軟體後點選右上角的「購買」，跳出註冊視窗之後可以比較免費版與專業版的差異，專業版沒有浮水印、支援批次輸出、批量設定與無廣告，因為我們已經取得序號了，點選「註冊」來輸入序號。

△ 輸入序號之後，點選「續費」就可以看到「恭喜已經激活」的訊息囉！

△ 軟體的操作也不能，將照片丟到軟體內之後，點開照片就會開始自動運算，下方有三個選項，分別是 AI 增強、放大眼睛與人像增強，也是目前能設定的小小地方，Leawo PhotoIns Pro 運算過後就能快速比較前後差異，大家可以快速比較 AI 處理過的不同，完成之後點選右下角的藍色按鈕輸出。

△ 圖片輸出有一些基本選項，設定完成就將照片輸出即可，這款工具簡單方便上手，提供給有需要的朋友囉！

更多範例參考官方資訊：https://www.leawo.org/photo-enhancer/

免安裝版：

Leawo PhotoIns 1.0.0.0.7z（GOOGLE下載）

Leawo PhotoIns 1.0.0.0.7z（1DRV下載）

Leawo PhotoIns 1.0.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）

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