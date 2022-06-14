Animated Drawings

當小朋友看到自己的塗鴉動起來時會有多興奮？最近小編看到 Animated Drawings 線上工具，不需要複雜的動畫技巧、不需要重新學軟體，透過 AI 自動幫塗鴉加上動畫所需的關節及去背，不到幾秒鐘的時間，就能將原本在紙上的塗鴉，變身為有趣的動畫，就算是一般人也能做到「專業動畫軟體」才有的效果，趕快把這招學起來，下次回家騙騙小朋友讓他們開新一下吧。

會動的照片

進入 Animated Drawings 直接上傳手邊的塗鴉作品，這邊推薦用手機比較方便，可以直接上傳拍好的照片。

Animated Drawings

有時一張圖畫紙上可能會有很多角色，此步驟框選出我們要製作動畫的角色按下 Next。

圖片變動畫

到了這個步驟 Animated Drawings 會自動幫我們辨識主體，如果沒有成功辨識的話，下方可以擦除、新增。

Animated Drawings

最後 AI 會自動加上關節、眼睛節點，如果有判斷錯誤的話，可以透過滑鼠微調。

動畫軟體

終於到了最後一步，選擇各式動作就可以讓塗鴉動起來啦，像是跳舞、趣味、跳躍、走路等，右側可以看到即時動作預覽。

AI 圖片轉動畫

塗鴉就這樣動起來啦！小朋友看到一定超級雀躍的，趕快拿著小朋友的塗鴉來試試吧！

會動的照片

點擊預覽視窗右下角的放大圖片，右鍵另存影片就可以下載為 MP4 檔啦！連結小編放在下面，趕快上傳小朋友的傑作嘗試看看吧。

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