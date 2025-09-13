限時免費 Donemax Disk Clone 3.0 硬碟對拷工具，升級硬碟好幫手（Windows、Mac）

電腦要升級硬碟 ( SSD 或更大容量硬碟) 資料該怎麼搬家呢？最近以小編發現了一款限時免費工具 Donemax 硬碟備份軟體，可以輕鬆備份：HDD、SSD、USB、記憶卡、RAID 等，提供逐區的硬碟備份功能，在不遺失任何資料的情況下備份硬碟。這款功能強大的磁碟備份軟體提供 2 種備份模式：分區備份、硬碟備份，可以選擇備份單一磁區或整顆硬碟，原價美金 39.95 元，現在收下就可以免費使用！若錯過限免的話，另一款比較陽春的 MiniTool Drive Copy 也可以作為緊急替代方案。

這一次的限時免費非常簡單，請各位先到文章後方點擊載點來下載這次的硬碟備份工具，下載之後安裝並開啟找到左下角的 activation 按鈕，點擊之後就可以輸入這次的啟用序號。

接著請大家貼上這一次的限時免費序號，貼上之後按下旁邊藍色 activate 啟用按鈕就可以囉，序號一起打包在文末的免安裝版囉！

按下啟用之後，看到上方的提示視窗就代表啟用成功囉。如果你貼上發現沒有辦法啟用，就表示限時免費活動已經過期啦，請大家下次早點跟上。這一次的限時免費是終身授權代表現在啟用之後就可以永遠免費用。

一般來說，複製硬碟會用在幾個常見的情況，像是無需重新安裝即可把整個 Windows 系統搬家到全新的電腦中，Donemax 硬碟備份軟體支援將整個系統硬碟複製到新硬碟中，並能夠從硬碟啟用。第 2 個比較常見的就是要幫自己的電腦升級硬碟，像是把硬碟升級或 SSD 或升級硬碟容量。

完整備份硬碟功能，可以將硬碟複製到外部硬碟或新目的作為備份使用。如果舊硬碟損壞，則可以從備份快速還原並立即恢復正常工作。備份會建立一個精確的副本，包括啟動記錄、系統、應用程式、用戶設定和所有文件等。

系統管理員可以使用備份軟體將資料從一台電腦搬到另一台電腦，只需點擊幾下即可完成任務，同時確保數據安全。只需要將硬碟插入舊電腦，執行 Donemax 硬碟備份軟體來複製整個數據，然後將硬碟插入新電腦並反向傳輸就完成啦！下載連結小編放在下面有需要的朋友，請趕快趁限時免費收下囉。

https://www.donemax.com/disk-clone/

免安裝版：
Donemax Disk Clone 3.0.7z（1DRV下載）
Donemax Disk Clone 3.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Donemax Disk Clone 3.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Donemax Disk Clone 3.0.7z（MEGA下載）
Donemax Disk Clone 3.0.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：44 MB

Mac 版本：
DonemaxDiskClone Mac 2.6.zip（MEDIAFIRE下載）
DonemaxDiskClone Mac 2.6.zip（GOOGLE下載）
DonemaxDiskClone Mac 2.6.zip（1DRV下載）
DonemaxDiskClone Mac 2.6.zip（RAPIDGATOR下載）
DonemaxDiskClone Mac 2.6.zip（MEGA下載）
檔案大小：5.19 MB

「邦尼評測」必看！幫筆電升級SSD 教學2024！拆機
硬碟完整複製
How to Clone Your Hard Drive For FREE
快速升級SSD的秘訣- 借助Acronis True Image 將HDD的資料複製到 ...
【詳細教程】筆電換SSD教學，無需重灌系統
小工具：將電腦的檔案同步、備份到隨身碟（或隨身硬碟）
電腦升級硬碟如何備份？Donemax Disk Clone for Windows 免費下載
2025-09-13
