HT Work Focus

在家工作充滿各種誘惑，讓你專注力常常被分散嗎？最近小編發現這款 HT Work Focus 專業的生產力軟體，能夠管理和追蹤我們在電腦上的行為，阻止或限制與工作無關的電腦活動，像是：玩游戲、滑臉書、看 YouTube 等。加上即時記錄時間的功能，我們每小時可以收到 Email 報告，閱讀自己的工作日誌、使用電腦的情形、花在哪些軟體時間最長等。HT Work Focus 原價可要 39 美金，各位可以把握限時免費活動將它收下唷。如果你錯過限時免費活動，RescueTime 也是一款很好追蹤工作動向的軟體。

專注力軟體

首先到文章後方下載 HT Work Focus，完成安裝後開啟軟體，點擊上圖中右下角按鈕，來輸入本次的限時免費序號。

防止分心軟體

貼上本次的限時免費序號後，按下上方 Activate 按鈕完成啟用，本次序號是 180 天授權，序號請大家自行開燈領取HEE11-0707B-WE22A

效率工作軟體

看到上圖就代表序號啟用成功囉。

提升效率工具

接著就可以開始使用 HT Work Focus，首先是快速開啟軟體的方法，按下 Windows 按鍵 + R，然後輸入 focus 即可快速開啟軟體。

限時免費軟體下載

首先我們可以使用 HT Work Focus 來制定規則，像是阻擋網站選項就有分類過濾器、黑白名單和時間限制。實際上的過濾方式會透過關鍵字和 URL 過濾網站，或者只允許白名單清單中的網站。我們也可以用它來為社交媒體網站、影片、新聞或任何其他網站輕鬆設定時間限制。

HT Work Focus

設定完畢後，經過一段時間就可以在 HT Work Focus 看到報告，如此一來就可以知道自己一天下來，花最多時間在哪些軟體、網站，好好檢視一下自己的工作流程。並且根據報告來設定更嚴格的時間限制，增進自己的工作效率，軟體載點小編放在下方，各位趕緊收藏下來吧。

https://ht-vector.com/ht-work-focus.html

免安裝版：
HT Work Focus 20.5.2.16.7z（GOOGLE下載）
HT Work Focus 20.5.2.16.7z（1DRV下載）
HT Work Focus 20.5.2.16.7z（MEDIAFIRE下載）
HT Work Focus 20.5.2.16.7z（RAPIDGATOR下載）
HT Work Focus 20.5.2.16.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.98 MB

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