RescueTime

你知道自己每天坐在電腦前，是真的在工作嗎？我曾經看到臉書公布的數據：平均每人每天有 50 分鐘的時間會花在滑 Facebook 上！這還是舊數據，我想新的數據應該不只 50 分鐘，因此今天我想分享一個拯救時間的強大工具「RescueTime」，它的功能究竟有多強大呢？除了每天會幫你的使用行為打分數之外，還可以檢視自己每天花多少時間在分心的網頁或工具，並可以將手機、辦公室電腦、家用電腦等數據全部整合起來，過程全部都自動化，不須手動紀錄，而且紀錄的數據非常準確，這麼好用的工具，得自己安裝過一次才知道，安裝後對於自己的不專心程度，真的可以一清二楚啊！

RescueTime 載點：https://www.rescuetime.com/get_rescuetime

RescueTime 特色功能快速看：
  • 每天幫你打一個專心分數
  • 檢視自己到底有多容易分心
  • 詳細出讓自己分心的網頁、軟體
  • 跨裝置、跨系統整合，電腦除了 Mac、Windows 外，手機 iPhone、Android 也通通支援
  • 全自動化紀錄
  • 日、周、月時間軸檢視

RescueTime　安裝

RescueTime

△ RescueTime 的安裝非常容易，點擊上方連結後，找到符合自己系統的載點，免費註冊一個帳號，記得這個帳號非常重要，因為跨裝置的整合是透過同一組帳號在紀錄的，安裝完成後登入帳號，RescueTime 就會常駐系統，結果可以開啟瀏覽器觀看，上圖中紅色的是分心的時間，看到這個圖一開始會覺得可怕，原來時間就是這樣被偷走的，因此看完這個圖的效果就是會不自覺的提醒自己要更專心，明天才可以看到漂亮的統計圖 XD

RescueTime　手機 App 自動追蹤

RescueTime（App Store下載）
RescueTime（Google Play下載）

RescueTime教學

△ 除了電腦的使用情形外，RescueTime 也可以將手機的使用時間與電腦的整合在一起，如此一來就可以精準的知道，自己到底一天有多少時間是浪費掉的，支援 iOS、Android 雙系統，安裝並開啟 App，點擊下方的 Setting > Track Apps 來追蹤各 App 的使用時間。

自訂 RescueTime 工作分類及評分

生產力工具

△ RescueTime 預設的評分方式，可能與你的工作性質相反，導致評分結果不精準，舉例來說：你的職業可能是粉絲團小編（社群媒體編輯），本來就會長時間使用 Facebook，但是 RescueTime 的預設評分方式把 Facebook 列為 Very Distracting (極度分心)，這時我們要透過手動設定，將某個網頁、軟體的評分方式更正，測量才會更精確。點擊右上方的設定 > Categorize Activities 來做進一步的設定。

提升專注力工具推薦

△ 這時可以看到自己常用的網頁、軟體（必須使用 RescueTime 追蹤一段時間才會有），可以將工作會用到的網頁改為 Productive (有效率的)、Very Productive (極度有效率的)，相反的，也可以將本來很有生產力，卻會導致自己分心的預設選項更正，總而言之，調整到越接近自己工作會用到的工具，追蹤的結果會更加精確！

修正每日評分

RescueTime

△ RescueTime 可以用「日」為單位，來檢視自己每天使用行為，點擊進來之後，以長條圖的方式，更清楚的知道，大部分的時間到底都花在什麼軟體及網頁。

RescueTime怎麼用

△ 再網下滑一些，可以修正 RescueTime 的評分類型，只要修改過一次，RescueTime 就會記下你的評分模式，比如說使用 Email 原來是被記錄成分心，但你的工作本來就是會回覆大量 Email，這時將 Email 的選項右方的編輯鍵案下去，就可以將評分標準從分心修改為有效率。

刪除不需要被追蹤的活動

RescueTime怎麼用

△ 設定好評分模式後還不夠，有些活動可能紀錄了沒有意義，或是不想被記錄，就可以點擊右邊的 Delete 來停止活動紀錄，這些無意義的活動被停止紀錄後，就可以更精確地知道自己的裝置使用情形。

設定每日目標

RescueTime好用嗎

△ 可以透過設定目標，來激勵自己必須達到某種標準，例如：每天專心 5 個小時、每天用 Facebook 要少於 50 分鐘等...目的是為了強化自己的意識，每個分心的當下都可以自己監督自己！

紀錄沒有使用手機的時間

RescueTime教學

△ 手機 App 右下角有個碼表圖式，點擊之後可以記錄自己在某些活動沒有使用手機的時間，例如：紀錄上課時、跟家人吃飯時、工作時多久沒使用手機等等，這部分式手動紀錄，就看自己有沒有需求啦~

以上大致就式 RescueTime 大部分的追蹤功能啦！使用下來我真的認為紀錄的非常詳細、精準，只會記錄正在使用中的視窗，不會連同背景的視窗都計算進去，再加上跨系統、跨裝置，不管 Mac、Windows、iOS、Android 等通通可以使用，將手機及電腦的活動紀錄通通整合再一起真的猛猛的，看到自己有多不專心的數據後，日後在工作時，如果不小心點到臉書，真的彷彿心裏都會有個默默的聲音跟自己說：趕快工作啊，不准再混了！

RescueTime Chrome：這裡
RescueTime Firefox：這裡
Windows 版本：RescueTimeInstaller.exe（官方下載）
Mac 版本： RescueTimeInstaller.pkg（官方下載）
Android 版本：RescueTime（Google Play下載）
iOS 版本：RescueTime（App Store下載）

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