番茄鐘工具

你有嚴重的拖延症嗎？還是專注嚴重不足？許多人因為疫情關係，實施 Work From Home 在家上班，但是實際在家上班後，才開始想念辦公室的美好，不會被小孩打斷工作、沒有各種誘惑等，於是在家上班要怎麼更專心，變成了許多人所關心的。最近小編發現一款能夠幫助你專心的線上工具「Pomofocus」番茄鐘，他是一個非常簡單的工作法，連天才唐鳳都愛用，如果你想嘗試讓自己「找回專注」的感覺，趕快來試試這個免費的輔助工具吧。如果你跟我一樣，喜愛實體番茄鐘的手感，之前開箱過 TickTime 蕃茄鐘計時工具，實體的比線上工具用起來更加真實且沒有額外干擾～


番茄鐘工作法是什麼？ 5 步驟秒懂

1. 決定待完成的任務
2. 設定番茄工作法定時器至 25 分鐘（通常為 25 分鐘，可依彈性調整）
3. 持續工作到定時器倒數結束
4. 短暫休息 3-5 分鐘
5. 每 4 個番茄，休息 15-30 分鐘

番茄鐘工具

瞭解完番茄鐘工作法後，我們來到 Pomofocus 番茄鐘工作法的網站，主畫面可以看到大大的計時器，已經預設為 25 分鐘。

專注工作工具

很多人看到番茄鐘後就會無腦的先按下計時，不過那並不是正確又有效的作法。先別急著按下計時，正確的作法應該是檢視自己今天的工作，然後計算一下需要幾個番茄鐘才能完成，計畫完成後開始設定你的工作任務，Pomofocus 可以自訂任務名稱、需要幾個番茄鐘才能完成。

專注執行工作間

Pomofocus 的短休息、長休息也通通能夠自訂。全部都設定完之後，才開始按下計時，開始你的工作。

番茄鐘工作法的大忌就是，當你進入這 25 分鐘開始工作後，絕對不能有任何中斷，好比看 LINE 訊息、電話、回 Email、玩貓、被臉書通知打斷專心等...通通都是不允許的，如有任何中斷就必須重新計時。如果真的有必要回覆的訊息或看 FB 的話，一定要規定自己在休息的時間內才能處理。

這樣做有很大的好處，因為你的 LINE 訊息、Email、FB 等需要回覆的留言或訊息，每 25 分鐘就可以回覆一次，也不至於讓大家都找不到你，而你又可以在這 25 分鐘內，讓工作穩定的保持在進度內！

番茄鐘工作法ptt

如果你真的一步一步的透過 Pomofocus 完成工作紀錄，再登入會員的情況下，可以查詢個人「工作報表」進一步查看工作情形，另外還可以查看排行榜，看看自己與其它使用者的番茄鐘工作時間差異。

番茄鐘 工作法 介紹

Pomofocus 設定處可以直接設定工作時間、休息時間、自動進入休息、自動開始番茄鐘、提醒通知。

Pomofocus

此外還可設定倒數計時的音效，增加時間一分一秒流逝的臨場感等...如果你也需要方法讓自己更加專注，不妨試試看這個介面乾淨、免費的 Pomofocus 線上番茄鐘工具吧。

傳送門：Pomofocus 線上番茄鐘計時器

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