關於增加辦公效率，除了使用熱鍵之外，還有沒有優話的方式？最近小編發現一款滑鼠手勢工具 GestureSign，只要動動滑鼠，就能實現存檔、複製等操作，將原本需要 2-3 個步驟的操作化繁為簡，透過滑鼠手勢就能輕鬆完成，每個小操作雖然省下的時間不多，不過累積起來也是不少時間，趕快收下這款生產力工具，幫你省下每個工作小細節所耗費的時間吧。

GestureSign 具備免安裝版的，大家可以到文章後方點擊連結下載，解壓縮之後，點擊 GestureSign 免安裝就能夠直接啟用囉。

一進入軟體主畫面看到英文不用擔心，點擊上方的 Options 選項，即可將介面語言從英文調整成中文。

進入 Option 之後，將頁面下滑至約略中間位置，找到 Language 調成中文，調成中文之後要把軟體關閉重開，介面就會改成中文囉。

上方是 GestureSign 支援的手勢，這些手勢可以怎麼應用呢？

回到 GestureSign 主頁面，可以看到有一些全螢幕預設好的手勢功能，像是複製、降低音量、增加音量、播放/暫停音樂、切換下一個視窗、開啟瀏覽器、儲存等操作，都可以透過手勢在一秒鐘內完成。

此外也可以針對個別 APP 設定專屬的手勢，像是瀏覽器可以設定上一頁、重新整理、上一個頁籤等，這些都只是預設的，大家可以點擊下方的 + 號來增加你所需的功能。

不同的 APP 可以增加特定的手勢，來設定不同的啟用功能。你可以設定你工作常用的 APP，例如：Photoshop、Word、Excel、Chrome 等...，支援的命令包含：



啟用視窗

視窗切換

視窗最小化、最大化或還原

打開關閉觸控鍵盤

鍵盤模擬

單獨按下或鬆開鍵盤按鍵

滑鼠模擬

輸入文字

打開預設瀏覽器

調整螢幕亮度

調整音量

運行命令行

打開文件和網站

打開 Windows 商店

發送指令

切換置頂

以記事本為例，可以設定在記事本內一指劃出 S，就會自動儲存文件（Ctrl+S）並關閉記事本（Alt+F4）。

除了增加手勢，GestureSign 也可以排除手勢，像是玩遊戲時，我們可能會不小心觸發全螢幕的手勢，此時就可以在「忽略」這邊選擇要剔除手勢功能的軟體。

關於更多設定，可以設定滑鼠手勢開關、觸控板手勢開關、觸控筆手勢開關、開機自動啟動等....下載連結小編提供在下面，大家趕快去下載起來，體驗一下增加工作效率的感覺吧！

https://zh.gesturesign.win/#/

Windows Store 下載：

https://apps.microsoft.com/store/detail/gesturesign/9N45WQVK2QQW?hl=zh-cn&gl=cn

免安裝版：

GestureSign Portable 8.1.0.0.7z（GOOGLE下載）

GestureSign Portable 8.1.0.0.7z（1DRV下載）

GestureSign Portable 8.1.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）

GestureSign Portable 8.1.0.0.7z（RAPIDGATOR下載）

GestureSign Portable 8.1.0.0.7z（MEGA下載）

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