限時免費 eM Client Pro 信箱整合工具，多個信箱一次看

限時免費 eM Client Pro 信箱整合工具，多個信箱一次看

自己 Email 有好幾個，加上辦公室的，有沒有一個可以整合 Email 的方式？eM Client Pro 是一個功能完整地的 Email 整合工具，而且還把日曆、待辦事項、聯絡人、筆記和聊天等功能加了進來，原價美金 24.95 元，現在正推出限時免費活動，會大量用到信箱的朋友，可以趁限時免費活動把這款生產力工具收下唷！

限時免費活動頁面：https://www.videoproc.com/campaign/2022-christmas-offer.htm?ttref=w1bd-wcy-2212-winpcxmas#giveaway

Email 整合工具

進入限免活動面後，上方有 6 個綠色的 2023 年的願望，大家請隨意選一個，小編自己是選擇 Health，然後輸入自己的 Email，點選下方橘色按鈕。

多個 Email 一次看

滑到下面點選 Draw My Gift 來抽禮物。

生產理工具

小編首抽就抽到了本篇的主角 eM Client Pro，然後再次輸入 Email 按下 Submit。

生產力工具

最後回到信箱收信，就可以看到本次的限時免費活動序號囉。

生產理工具

各位可以到文章後方下載 eM Client Pro，安裝並開啟之後，需要先輸入自己的 Email。

信箱整合

然後輸入使用者名稱。

信箱整合APP

最後需要輸入你的 Email 及密碼。

郵件軟體

登入後就可以授權給 eM Client Pro 啦。

Email 行事曆待辦事項整合

完成後點擊左上角 Menu > Help > License 來輸入序號。

eM Client Pro

點選 Active 來啟用序號。

Email 行事曆待辦事項整合

最後貼上活動序號，按下 OK。

eM Client Pro

看到 License type 是 Not for resale 上方畫面就代表已經啟用完成囉，本次活動序號是一年份授權。

eM Client Pro

啟用後就可以看到 Email 已經同步進來囉，同步了幾個帳號都可以在這邊一次看到。

eM Client Pro

除了信箱之外，也整合了行事曆功能，這樣就可以 Email、日曆一次看。

eM Client Pro

連待辦事項也一併整合進來了，基本上算是功能滿強的一款生產力工具，整合了日曆、待辦事項、聯絡人、筆記和聊天等功能，全部整合在一起，辦公更加便利、快速，軟體連結放在下面，有需要的朋友請把握限免收下吧！

https://www.emclient.com/?lang=en

免安裝版：
eM Client 9.2.1222.7z（GOOGLE下載）
eM Client 9.2.1222.7z（1DRV下載）
eM Client 9.2.1222.7z（MEDIAFIRE下載）
eM Client 9.2.1222.7z（RAPIDGATOR下載）
eM Client 9.2.1222.7z（MEGA下載）
檔案大小：88.72 MB

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如何一次看多個 Email？eM Client Pro 免費下載
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2022-12-17
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