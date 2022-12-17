限時免費 eM Client Pro 信箱整合工具，多個信箱一次看
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限時免費活動頁面：https://www.videoproc.com/campaign/2022-christmas-offer.htm?ttref=w1bd-wcy-2212-winpcxmas#giveaway
進入限免活動面後，上方有 6 個綠色的 2023 年的願望，大家請隨意選一個，小編自己是選擇 Health，然後輸入自己的 Email，點選下方橘色按鈕。 滑到下面點選 Draw My Gift 來抽禮物。 小編首抽就抽到了本篇的主角 eM Client Pro，然後再次輸入 Email 按下 Submit。 最後回到信箱收信，就可以看到本次的限時免費活動序號囉。 各位可以到文章後方下載 eM Client Pro，安裝並開啟之後，需要先輸入自己的 Email。 然後輸入使用者名稱。 最後需要輸入你的 Email 及密碼。 登入後就可以授權給 eM Client Pro 啦。 完成後點擊左上角 Menu > Help > License 來輸入序號。 點選 Active 來啟用序號。 最後貼上活動序號，按下 OK。 看到 License type 是 Not for resale 上方畫面就代表已經啟用完成囉，本次活動序號是一年份授權。啟用後就可以看到 Email 已經同步進來囉，同步了幾個帳號都可以在這邊一次看到。 除了信箱之外，也整合了行事曆功能，這樣就可以 Email、日曆一次看。 連待辦事項也一併整合進來了，基本上算是功能滿強的一款生產力工具，整合了日曆、待辦事項、聯絡人、筆記和聊天等功能，全部整合在一起，辦公更加便利、快速，軟體連結放在下面，有需要的朋友請把握限免收下吧！https://www.emclient.com/?lang=en免安裝版：
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